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Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев
Кризис с пандемией коронавируса показал риски, в том числе экономические, к которым оказались не готовы самые передовые и технологичные государства, а также... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, общество

Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев

08:04 17.06.2020 (обновлено: 08:10 17.06.2020)
79
© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис с пандемией коронавируса показал риски, в том числе экономические, к которым оказались не готовы самые передовые и технологичные государства, а также нанёс сильнейший удар по глобализации, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Кризис не просто подверг огромной опасности жизни миллионов людей, он обнажил риски, к которым оказались не готовы самые передовые, самые технологичные государства. Нанёс сильнейший удар по глобализации, считавшейся основой межгосударственного взаимодействия в XXI веке", - заявил Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".
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Как отметил зампред СБ, ещё несколько месяцев назад, когда из китайского Уханя начали приходить первые новости о заболевших, никто не мог себе представить, что эта болезнь окажет такое влияние на человечество.
"Миллионы заболевших и сотни тысяч погибших. Работающие на пределе своих возможностей системы здравоохранения. Врачи, не знающие отдыха и сна. И всё это – на фоне апокалиптических картин пустых городов, замерших аэропортов, неработающих предприятий и организаций, закрытых границ и, как следствие, несущихся под откос национальных экономик", - написал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевОбщество
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