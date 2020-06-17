Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев

Как отметил зампред СБ, ещё несколько месяцев назад, когда из китайского Уханя начали приходить первые новости о заболевших, никто не мог себе представить, что эта болезнь окажет такое влияние на человечество.

"Миллионы заболевших и сотни тысяч погибших. Работающие на пределе своих возможностей системы здравоохранения. Врачи, не знающие отдыха и сна. И всё это – на фоне апокалиптических картин пустых городов, замерших аэропортов, неработающих предприятий и организаций, закрытых границ и, как следствие, несущихся под откос национальных экономик", - написал он.