Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис с пандемией коронавируса показал риски, в том числе экономические, к которым оказались не готовы самые передовые и технологичные государства, а также нанёс сильнейший удар по глобализации, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Кризис не просто подверг огромной опасности жизни миллионов людей, он обнажил риски, к которым оказались не готовы самые передовые, самые технологичные государства. Нанёс сильнейший удар по глобализации, считавшейся основой межгосударственного взаимодействия в XXI веке", - заявил Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".
Как отметил зампред СБ, ещё несколько месяцев назад, когда из китайского Уханя начали приходить первые новости о заболевших, никто не мог себе представить, что эта болезнь окажет такое влияние на человечество.
"Миллионы заболевших и сотни тысяч погибших. Работающие на пределе своих возможностей системы здравоохранения. Врачи, не знающие отдыха и сна. И всё это – на фоне апокалиптических картин пустых городов, замерших аэропортов, неработающих предприятий и организаций, закрытых границ и, как следствие, несущихся под откос национальных экономик", - написал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.