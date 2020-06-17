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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573030412.html
Почему монастырь РПЦ с Мамврийским дубом оказался под угрозой
Знаменитый Мамврийский дуб в Хевроне, где, согласно Библии, была впервые явлена Троица, могут отнять у Русской православной церкви. Верховный суд Палестины... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:17
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Почему монастырь РПЦ с Мамврийским дубом оказался под угрозой

08:00 17.06.2020 (обновлено: 15:17 17.06.2020)
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© Фото : сайт Русской духовной миссии в ИерусалимеПодворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
© Фото : сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Знаменитый Мамврийский дуб в Хевроне, где, согласно Библии, была впервые явлена Троица, могут отнять у Русской православной церкви. Верховный суд Палестины отменил указ о передаче территории со святыней Московской патриархии, сославшись на древние исламские законы. В РПЦ же настаивают на том, что эта земля принадлежит ей с XIX века. История разворачивается на фоне обострения палестино-израильского конфликта, участники которого сулят региону "полнейший хаос". О прошлом, настоящем и будущем русской святыни Хеврона — в материале РИА Новости.

По праву рода

Этот район местные жители называют Аль-Маскубия, то есть Москва. Ежегодно сюда приезжают сотни русскоязычных паломников, чтобы помолиться в русском Троицком монастыре и увидеть тот самый дуб. Христиане верят, что именно у его подножия пророку Аврааму под видом трех ангелов явился в трех лицах (ипостасях) Бог.
Священным дерево считают и мусульмане. Как раз они 150 лет назад и рассказали о нем начальнику Русской духовной миссии на Святой земле архимандриту Антонину (Капустину). В 1868 году священнослужитель приобрел участок с Мамврийским дубом — и тем самым положил начало спору, который длится до сих пор.
Верховный суд Палестины отменил раннее принятое постановление Совета министров ПНА, по которому участок "реквизируется у прежних владельцев и передается" Русской православной церкви. Истцом выступила семья Аль-Тамими, утверждающая, что земля принадлежит ей.
© AP Photo / Nasser ShiyoukhiМонах Русской православной церкви на территории подворья в городе Хеврон
Монах Русской православной церкви на территории подворья в городе Хеврон
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Монах Русской православной церкви на территории подворья в городе Хеврон
Обстоятельства судебного разбирательства по-восточному запутанны. Все дело в достаточно сложном с точки зрения законов статусе земель в Хевроне.
По данным палестинских СМИ, около 85 процентов территории города еще с VII века принадлежат организации "Вакф семьи Аль-Тамими". По исламскому законодательству эта земля считается религиозной. Поэтому все, кто проживает на ней и имеет недвижимость, обязаны платить специальный налог в пользу семейства Аль-Тамими. Такая земля обладает статусом вакуфной и не может отходить кому-либо в собственность. Ее передача в результате продажи или дарения означает фактически не смену собственника (это невозможно), а просто право на бессрочное пользование, причем с сохранением регулярных выплат той самой семье.
Представители Аль-Тамими настаивают на том, что Османская империя в XIX веке передала землю в Хевроне Русской духовной миссии согласно шариатскому законодательству — на условиях аренды.
"Они прекратили выплату налога после 1960 года, что в соответствии с законом о пожертвованиях означает возвращение участка владельцу", — заявил газете "Аль-Араби" адвокат семьи.
Значит, по его словам, президент Палестины Махмуд Аббас не имел права подписывать указ о реквизиции участка с Мамврийским дубом в пользу государства для дальнейшей передачи РПЦ в начале января 2017-го.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас

По праву покупки

В Русской духовной миссии еще в прошлом году объясняли, что к приобретенному в XIX веке участку с Мамврийским дубом семья Тамими не имеет никакого отношения. Ведь в купчих книгах значатся совсем другие владельцы. А сам отец Антонин (Капустин) в 1873 году указывал, что в результате сложной схемы ему удалось переоформить земли в Хевроне на себя самого.
"Мы успели со своим неоценимым драгоманом (переводчиком РДМ Яковом Халеби, именно на него изначально оформлялась земля в Хевроне. — Прим. ред.) переписать все свои хевронские старые и новые покупки, перевести на мое имя и закрепить их за собою законным документом", — писал он российскому послу в Османской империи Николаю Игнатьеву.
Дело в том, что османские законы запрещали продавать землю иностранцам. Поэтому имущество на Святой земле приобреталось с помощью подданных империи. Это сотни объектов на территории современных Израиля, Палестинской автономии и Сирии.
© Фото : ИА РАНСтранноприимный дом на участке Русской духовной миссии (конец 1880-х — 1890-е гг.)
Странноприимный дом на участке Русской духовной миссии (конец 1880-х-1890-е гг.)
© Фото : ИА РАН
Странноприимный дом на участке Русской духовной миссии (конец 1880-х — 1890-е гг.)
После революции 1917 года часть недвижимости перешла под управление Британского мандата. Какой-то ее долей распоряжалась Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ), основанная в 1921 году бежавшими вместе с белогвардейцами из России священнослужителями. Участок в Хевроне — Троицкий монастырь — находился в ведении РПЦЗ, пока в 1997 году Ясир Арафат не передал его Московскому патриархату. А десять лет спустя, в 2007 году, и Русская зарубежная церковь вернулась в Московский патриархат, воссоединившись с Церковью в Отечестве.
Однако проблема, кто чем владеет, осталась. Юридические баталии вокруг участка Троицкого монастыря длились несколько лет — палестинские суды разных уровней то подтверждали, то отрицали право Русской церкви на эту землю. А решение Аббаса в 2017 году спровоцировало акции протеста.
"В последние годы риторика организации "Вакф семьи Тамими" изменилась: теперь Русскую духовную миссию в Иерусалиме ложно обвиняют в намерении продать участок святых праотцев израильскому государству", — отмечал в прошлом году секретарь РДМ игумен Никон (Головко).
В Миссии неоднократно подчеркивали, что речь идет именно о возвращении приобретенных до революции участков без последующей перепродажи кому-либо.
В РДМ ответили РИА Новости, что сейчас изучают судебное решение.

Решение нерешаемой проблемы

Нынешний вердикт Верховный суд огласил во время очередного витка израильско-палестинского конфликта. В мае президент Махмуд Аббас пообещал разорвать все отношения с Израилем в случае аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан (как известно, президент США представил план мирного урегулирования спора за земли — так называемой сделки века). ПНА же настаивает на признании в границах 1967 года — с Иорданской долиной и Иерусалимом.
Во всей этой истории Хеврон — центральная точка конфликта. Здесь находится вторая по значимости иудейская святыня — Пещера патриархов, где похоронены первые люди Адам и Ева, а также родоначальники еврейского народа Авраам, Исаак и Иаков. Это место особо почитают и мусульмане, построили тут мечеть. И, конечно же, сюда приезжают молиться и христиане.
Из-за особого статуса город поделен на несколько зон, каждая из которых контролируется либо Израилем, либо Палестиной. Между сторонами то и дело происходят стычки.
Русский участок, по сути, находится в эпицентре противостояния. Порой из-за этого страдают простые паломники: их автобусы забрасывают камнями.
"Проблема в том, что есть экстремистские силы, которые ищут политическую подоплеку, чтобы вытеснить нас с участка, бесспорно принадлежащего нам и приобретенного на средства российских, русских паломников. Кроме того, наше присутствие там используется, чтобы продемонстрировать неприятие политики России в Сирии и вообще по отношению к "Исламскому государству"*. К сожалению, время от времени это повторяется", — сетовал в беседе с РИА Новости в 2017 году начальник РДМ архимандрит Александр (Елисов).
© Фото : Московский патриархат. Русская духовная миссия в ИерусалимеАрхимандрит Александр (Елисов)
Архимандрит Александр (Елисов)
© Фото : Московский патриархат. Русская духовная миссия в Иерусалиме
Архимандрит Александр (Елисов)
А нынешняя ситуация лишь усугубляет проблему. Вопрос стал политическим, заявляет РИА Новости источник в российских дипломатических кругах.
"В 1997 году Ясир Арафат во время визита патриарха Алексия II передал эту часть земли, и никто даже не пикнул, причем юридически это толком не оформлялось. Формальности уладили лишь при Аббасе в начале 2017 года. А сейчас положение палестинской администрации не такое прочное, что и показал вердикт Верховного суда. Сейчас нас в этой истории пытаются приравнять к израильским поселенцам, а это в корне неверно, ведь за эту землю мы платили", — говорит собеседник агентства.
Главная проблема, по его словам, в том, что участок в Хевроне находится на вакуфных землях. А их статус регулируется законами еще Османской империи.
"Когда османов в 1920 году сменил Британский мандат, османские фирманы оставили в силе — и их никаким документом не перебьешь. По сути, Верховный суд, обратившись к этим древним законам, обнулил решения властей, принятые после Второй мировой войны. То есть при любой власти действие вакфа отменить нельзя", — поясняет источник.
Поэтому проблему участка с Мамврийским дубом в Хевроне, по его словам, можно решить лишь "полюбовно" — путем переговоров на политическом уровне.
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
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Религия и мировоззрение"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаИсламское государствоАналитика - Религия и мировоззрениеХеврон (провинция)Ясир АрафатМахмуд АббасИерусалимСирияПалестинаСШАИзраильВ мире
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