Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200617/1572995662.html
Около тысячи детей-инвалидов пройдут внебольничную адаптацию в Приморье
Новый социальный проект по развитию стационарозамещающих технологий для детей, имеющих инвалидность или особенности в развитии, стартовал в Приморье. Как... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:00
хорошие новости
хорошие новости
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991308_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_d5e8eac226d0ca714be1ab3439a557b2.jpg
https://ria.ru/20200616/1572952169.html
1
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991308_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_d5e8eac226d0ca714be1ab3439a557b2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991308_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_fd8bc1ef8479926a7d12b3200462e966.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991308_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_ede7e38a3213d1b09c62e65a96ffd569.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, приморский край

Около тысячи детей-инвалидов пройдут внебольничную адаптацию в Приморье

08:00 17.06.2020 (обновлено: 11:00 17.06.2020)
113
© РИА Новости / Валерий МельникоДети в реабилитационном центре в городе
Дети в реабилитационном центре в городе
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Новый социальный проект по развитию стационарозамещающих технологий для детей, имеющих инвалидность или особенности в развитии, стартовал в Приморье. Как рассказали в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, ожидается, что за два года реализации его участниками станут около тысячи детей и подростков.

"Мы рассчитываем, что проект поможет преодолеть социальную исключенность семей, в которых воспитываются такие дети, повысить информированность родителей, расширить их социальные контакты", — уточняют в ведомстве.

Площадками для реализации проекта стали все краевые учреждения социального обслуживания Приморья.
Так, например, в арсеньевском социально-реабилитационном центре "Ласточка", а также в Екатериновском детском доме-интернате и уссурийском реабилитационном центре, где проживают дети и молодые люди с ментальными нарушениями, планируется оборудовать "тренировочные квартиры".

"Это как подготовительный этап к самостоятельному проживанию детей-инвалидов: в таких квартирах особенные подростки получат самые необходимые бытовые навыки", — сообщают авторы проекта.

Также откроются группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Расширится деятельность родительских клубов взаимной поддержки. Получат развитие уже показавшие свою эффективность технологии обслуживания таких семей: дистанционное консультирование и домашнее визитирование, когда консультативная и иная помощь проводится специалистами на дому.
Девочка в инвалидном кресле дома
Вчера, 08:00Хорошие новости
На Алтае появятся микрореабилитационные центры для детей-инвалидов
В четырех учреждениях Приморья появятся лекотеки — кабинеты, где работа с особенными детьми и их родителями строится в формате развивающих игр.
По словам министра Светланы Красицкой, грант на реализацию нового комплекса мер приморским специалистам предоставил федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Благодаря финансовой помощи общественной организации в регионе продолжают работать несколько социальных проектов, в том числе по детям-инвалидам", — комментирует она.

Так, комплекс мер по раннему сопровождению дал возможность помогать родителям буквально с первого года рождения ребенка с особенностями в развитии.
500010
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиПриморский край
Рекомендуем
Знаки доллара на табло курса валют
В США предсказали крах доллара в следующем году
Вакцина от коронавируса
"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Турист отдыхает на острове Ольхон
Байкал — это дешево? Как найти интересные и экономичные туры по России
Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Девушка на дистанционном обучении
Психолог: трудные подростки на удаленке сами создали проект взаимопомощи
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
Почему монастырь РПЦ с Мамврийским дубом оказался под угрозой
Российские рубли
В России появилась новая схема мошенничества
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году
Агитация к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
Поправки к Конституции: можно ли дважды войти в океан русского языка
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
Панорама Иркутска
Мэр Иркутска ушел на дистанционный режим работы из-за COVID-19 у водителя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
Лента новостейМолния