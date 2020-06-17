Около тысячи детей-инвалидов пройдут внебольничную адаптацию в Приморье

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Новый социальный проект по развитию стационарозамещающих технологий для детей, имеющих инвалидность или особенности в развитии, стартовал в Приморье. Как рассказали в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, ожидается, что за два года реализации его участниками станут около тысячи детей и подростков.

"Мы рассчитываем, что проект поможет преодолеть социальную исключенность семей, в которых воспитываются такие дети, повысить информированность родителей, расширить их социальные контакты", — уточняют в ведомстве.

Площадками для реализации проекта стали все краевые учреждения социального обслуживания Приморья.

Так, например, в арсеньевском социально-реабилитационном центре "Ласточка", а также в Екатериновском детском доме-интернате и уссурийском реабилитационном центре, где проживают дети и молодые люди с ментальными нарушениями, планируется оборудовать "тренировочные квартиры".

"Это как подготовительный этап к самостоятельному проживанию детей-инвалидов: в таких квартирах особенные подростки получат самые необходимые бытовые навыки", — сообщают авторы проекта.

Также откроются группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Расширится деятельность родительских клубов взаимной поддержки. Получат развитие уже показавшие свою эффективность технологии обслуживания таких семей: дистанционное консультирование и домашнее визитирование, когда консультативная и иная помощь проводится специалистами на дому.

В четырех учреждениях Приморья появятся лекотеки — кабинеты, где работа с особенными детьми и их родителями строится в формате развивающих игр.

По словам министра Светланы Красицкой, грант на реализацию нового комплекса мер приморским специалистам предоставил федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Благодаря финансовой помощи общественной организации в регионе продолжают работать несколько социальных проектов, в том числе по детям-инвалидам", — комментирует она.