Пензенский губернатор обозначил приоритеты в развитии территорий региона

"За два года мы отремонтировали более 70 сельских школ, чтобы создать нормальные условия для обучения детей. Общаясь с людьми, мы услышали запрос на ремонт сельских домов культуры. Не стали ждать федеральных программ и создали свою собственную, региональную, выделили средства и приступили к ремонту. Стали выделять дополнительные ставки и направлять в сельские дома культуры и школы молодежь. Эта работа будет продолжена", - отметил он.