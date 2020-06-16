Пензенский губернатор обозначил приоритеты в развитии территорий региона

ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который заявил о намерении баллотироваться на второй срок, обозначил основные приоритеты в развитии территорий региона, среди которых строительство и ремонт социальных объектов, привлечение инвестиций на село, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, сообщила пресс-служба правительства области.
Президент РФ Владимир Путин 11 июня по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым, в ходе которой пожелал главе региона успехов на предстоящих выборах губернатора. Глава государства отметил, что у Белозерцева "есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во вторник сообщил, что ЕР выдвинет на губернаторских выборах в сентябре 2020 года кандидатуру Белозерцева.
"Мы пойдем с инвестициями в развитие сельских территорий, в развитие региона в целом. К примеру, мы в прошлом году в городе Кузнецке открыли самый крупный завод в Европе по производству поролона, а в этом году мы там же запустим самый крупный завод по производству матрасов. В Нижнеломовском районе в этом году начнет работу самый крупный не только в России, но и в Европе завод по глубокой переработке мяса индейки", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что на новые предприятия приходят работать люди, которые активно возвращаются с заработков из Москвы и Подмосковья. Также, по словам главы региона, будет продолжена реализация региональных проектов по ремонту сельских школ и домов культуры по программе "Развитие сельских территорий".
"За два года мы отремонтировали более 70 сельских школ, чтобы создать нормальные условия для обучения детей. Общаясь с людьми, мы услышали запрос на ремонт сельских домов культуры. Не стали ждать федеральных программ и создали свою собственную, региональную, выделили средства и приступили к ремонту. Стали выделять дополнительные ставки и направлять в сельские дома культуры и школы молодежь. Эта работа будет продолжена", - отметил он.
По его словам, также в районах области ведется строительство спортивных объектов, и эта работа продолжится "еще более активно, чтобы дети занимались физкультурой и спортом". Кроме того, губернатор подчеркнул, что одним из важнейших вопросов является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.
"Вместе с законодательным собранием Пензенской области, "Единой Россией" мы поддерживаем врачей, понимая, что кадровое обеспечение медицинских учреждений - это задача номер один. До конца года мы планируем выделить молодым врачам, специалистам 100 квартир и продолжим эту работу в будущем", - сказал Белозерцев.