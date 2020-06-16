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Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Премьер-министр России Михаил Мишустин неплохо разбирается в общих вопросах медицины и даже мечтал стать врачом, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:25
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине

20:24 16.06.2020 (обновлено: 22:25 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин неплохо разбирается в общих вопросах медицины и даже мечтал стать врачом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Он действительно неплохо разбирается в общих вопросах медицины, и у него много близких друзей, коллег, которые в том числе ему могут донести эту информацию. Насколько я знаю, он даже в свое время мечтал стать врачом",— сказал Мурашко в эфире передачи "Док-Ток" на Первом канале.
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