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Лавров не стал комментировать вывод американских войск из Германии
Россия не будет давать оценок отношениям Вашингтона и Берлина в связи с выводом американских войск из ФРГ, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:05
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353
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россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, германия, сша, в мире

Лавров не стал комментировать вывод американских войск из Германии

19:05 16.06.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия не будет давать оценок отношениям Вашингтона и Берлина в связи с выводом американских войск из ФРГ, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается отношений между Соединенными Штатами и Германией, мы не хотим высказывать каких-то собственных оценок. Дискуссию на этот счет, включая тему частичного вывода американских военнослужащих из Федеративной Республики, мы наблюдаем, высказываются немецкие официальные лица, идет обсуждение в парламенте Германии. Это тема, которую я комментировать даже не хотел бы", - сказал Лавров журналистам в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.
Как отметил глава МИД РФ, Россия лишь выступает за возобновление нормального диалога со всеми странами НАТО по военной линии для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте и в евроатлантике в более широком контексте на основе объективного анализа, объективной оценки рисков и угроз, которую там существуют.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
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17:45
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РоссияДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОГерманияСШАВ мире
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