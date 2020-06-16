Нижегородские НКО получат президентские гранты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Пятьдесят восемь проектов НКО Пятьдесят восемь проектов НКО Нижегородской области получат президентские гранты на сумму более 96 миллионов рублей, заявил губернатор региона Глеб Никитин

Итоги второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году были подведены 15 июня. На конкурс было подано рекордное количество проектов – 11 085, из них 2 402 по результатам независимой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 миллиарда рублей.

"От Нижегородской области на второй конкурс в 2020 году было подано 197 заявок от 158 организаций по 13 направлениям. Победителями от региона стали 58 проектов, на их реализацию выделено 96 641 239 рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, по количеству победителей лидируют такие грантовые направления, как охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание и защита граждан, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. "Всё это - крайне важные для региона темы. Мне хочется поздравить наших победителей с успехом. Уверен, что все идеи получится воплотить в жизнь", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию гражданского общества. "Закрепить роль НКО сейчас предлагается и в Конституции России. В поправках обозначено, что правительство страны будет осуществлять меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивать их участие в выработке и проведении государственной политики", - добавил губернатор.