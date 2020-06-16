https://ria.ru/20200616/1573022996.html
Лавров и Боррель заявили о важности прекращения огня в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем стороны высказались за... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:42
2020-06-16T18:42
обострение конфликта в ливии
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в ливии, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, ливия, в мире