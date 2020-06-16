Лавров и Боррель заявили о важности прекращения огня в Ливии

"Мы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Ливии и высказались за то, чтобы как можно скорее был начат конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с Боррелем.