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Лавров и Боррель заявили о важности прекращения огня в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем стороны высказались за... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:42
обострение конфликта в ливии
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
ливия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение конфликта в ливии, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, ливия, в мире

Лавров и Боррель заявили о важности прекращения огня в Ливии

18:42 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем стороны высказались за скорейшее прекращение огня в Ливии и переход к диалогу с участием всех сторон конфликта.
"Мы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Ливии и высказались за то, чтобы как можно скорее был начат конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с Боррелем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
18:22
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзЛивияВ мире
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