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Распространение нового коронавируса
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На Мальте отменят режим ЧС по коронавирусу 30 июня
Власти Мальты отменят 30 июня режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в апреле из-за распространения нового коронавируса, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:38
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мальта, чехия, италия, испания, в мире

На Мальте отменят режим ЧС по коронавирусу 30 июня

18:38 16.06.2020
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСтолица Мальты Валетта
Столица Мальты Валетта
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Столица Мальты Валетта. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Мальты отменят 30 июня режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в апреле из-за распространения нового коронавируса, сообщает издание Malta Independent со ссылкой на уведомление от правительства.
Ранее сообщалось, что в апреле власти Мальты ввели режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее уведомление было опубликовано властями 1 апреля, однако публично о нем объявлено не было. Согласно документу, режим ЧС ретроспективно действует на Мальте с 7 марта, когда в стране был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом. Этот режим дает полномочия главе управления по здравоохранению принимать все необходимые меры для того, чтобы "уменьшить или устранить" угрозу общественному здоровью.
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Издание отмечает, что в рамках второй фазы снятия ограничений положения о закрытии школ, приостановлении массовых мероприятий и ограничении числа лиц в общественных местах будут действовать до 30 июня. Таким образом, уточняет газета, это означает, что после этой даты станет возможно проводить массовые мероприятия, а ограничение на собрания с лимитом в 75 человек будет отменено.
Также власти с 1 июля разрешат посещать 22 страны, в числе которых Германия, Австрия, Кипр, Чехия, Польша и другие. При этом жители Мальты смогут поехать также в Италию, Францию и Испанию, но за исключением тех районов, где коронавирус был особенно активен.
По последним данным, на Мальте за все время было выявлено 656 случаев заражения COVID-19. При этом 608 зараженных уже выздоровели, все еще болеют 39 человек. Скончались девять заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМальтаЧехияИталияИспанияВ мире
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