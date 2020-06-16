Детали визита главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречены

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подробности визита легендарного руководителя советской внешней разведки Павла Фитина в Германию в 1940 году до сих пор несут гриф секретности, но после той командировки берлинской резидентуре удалось наладить получение ценнейшей информации о подготовке Третьим рейхом агрессии против СССР, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Статья Нарышкина в "Российской газете", посвященная Фитину, открывает серию публикаций об истории отечественной внешней разведки, столетний юбилей которой будет отмечаться в декабре нынешнего года.
13 мая 2019, 02:56Решающий выбор: 80 лет назад советскую разведку возглавил Павел Фитин
Под руководством Павла Фитина, в 1939 году в возрасте 31 года назначенного начальником советской внешней разведки, к началу Великой Отечественной войны удалось восстановить ее работоспособный агентурный аппарат в Германии, Англии, США, Франции, Чехословакии и других странах. Всего в то время внешняя разведка СССР имела за рубежом 40 резидентур, где работали свыше 200 человек.
"В своих воспоминаниях Павел Михайлович никак не упомянул о том, что в мае-июне 1940 года он ездил в спецкомандировку в Германию. Результаты этой поездки до сих пор остаются засекречены", - написал Нарышкин.
"Зато известно, что через два месяца после своего "боевого крещения" Фитин подписал приказ о направлении заместителем резидента советской разведки в Берлин еще одного прежде опального мастера оперативной работы Александра Михайловича Короткова. Тот в сентябре 1940 года восстановил прерванную весной 1939 года связь с ценнейшим агентом советской разведки в центральном аппарате гестапо Вилли Леманом (он же "Брайтенбах"), а затем - с советником министерства экономики рейха Арвидом Харнаком", - отметил директор СВР.
Харнак вошел в историю под оперативным псевдонимом "Корсиканец" как один из руководителей крупнейшей советской разведывательной сети в Западной Европе с условным наименованием "Красная капелла", напомнил директор СВР.
"Именно от "Брайтенбаха", "Корсиканца" и его товарищей-антифашистов в Москву в тогдашнюю штаб-квартиру советской внешней разведки на седьмом этаже "Большого дома" на Лубянке с осени 1940 года регулярно поступала информация о подготовке гитлеровской Германии к агрессии против СССР", - отметил Нарышкин.