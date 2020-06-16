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Детали визита главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречены
Подробности визита легендарного руководителя советской внешней разведки Павла Фитина в Германию в 1940 году до сих пор несут гриф секретности, но после той... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:44
75 лет великой победы
павел фитин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
ссср
берлин (город)
безопасность
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павел фитин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, берлин (город), безопасность

Детали визита главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречены

17:35 16.06.2020 (обновлено: 18:44 16.06.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФНачальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФ
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подробности визита легендарного руководителя советской внешней разведки Павла Фитина в Германию в 1940 году до сих пор несут гриф секретности, но после той командировки берлинской резидентуре удалось наладить получение ценнейшей информации о подготовке Третьим рейхом агрессии против СССР, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Статья Нарышкина в "Российской газете", посвященная Фитину, открывает серию публикаций об истории отечественной внешней разведки, столетний юбилей которой будет отмечаться в декабре нынешнего года.
Павел Фитин
13 мая 2019, 02:56
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Под руководством Павла Фитина, в 1939 году в возрасте 31 года назначенного начальником советской внешней разведки, к началу Великой Отечественной войны удалось восстановить ее работоспособный агентурный аппарат в Германии, Англии, США, Франции, Чехословакии и других странах. Всего в то время внешняя разведка СССР имела за рубежом 40 резидентур, где работали свыше 200 человек.
"В своих воспоминаниях Павел Михайлович никак не упомянул о том, что в мае-июне 1940 года он ездил в спецкомандировку в Германию. Результаты этой поездки до сих пор остаются засекречены", - написал Нарышкин.
"Зато известно, что через два месяца после своего "боевого крещения" Фитин подписал приказ о направлении заместителем резидента советской разведки в Берлин еще одного прежде опального мастера оперативной работы Александра Михайловича Короткова. Тот в сентябре 1940 года восстановил прерванную весной 1939 года связь с ценнейшим агентом советской разведки в центральном аппарате гестапо Вилли Леманом (он же "Брайтенбах"), а затем - с советником министерства экономики рейха Арвидом Харнаком", - отметил директор СВР.
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Харнак вошел в историю под оперативным псевдонимом "Корсиканец" как один из руководителей крупнейшей советской разведывательной сети в Западной Европе с условным наименованием "Красная капелла", напомнил директор СВР.
"Именно от "Брайтенбаха", "Корсиканца" и его товарищей-антифашистов в Москву в тогдашнюю штаб-квартиру советской внешней разведки на седьмом этаже "Большого дома" на Лубянке с осени 1940 года регулярно поступала информация о подготовке гитлеровской Германии к агрессии против СССР", - отметил Нарышкин.
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75 лет Великой ПобедыПавел ФитинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСССРБерлин (город)Безопасность
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