Настоятель храма при МГУ заявил о важности поправок в Конституцию

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский призвал россиян сформировать свое мнение о поправках в конституцию, а не подчиняться "инстинкту толпы"; сам же он будет голосовать за поправки, так как считает важным укрепление "суверенитета страны", следует из сообщения, опубликованного в его Facebook.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Дистанционно проголосовать можно в течение шести дней до 1 июля.

"Когда же мы покончим с этим инстинктом толпы? Когда же мы начнем мыслить о собственном "самостояньи"?", - прокомментировал Вигилянский негативную реакцию пользователей на его пост в поддержку поправок в Конституцию.

Ранее священник написал в своем Facebook: "Я христианин, традиционалист и государственник. Поэтому буду голосовать за (поправки в конституцию – ред.)".

"(После публикации поста – ред.) на меня налетели со всех сторон тучи воронья, которые стали клевать меня, что я за "цифровой концлагерь", за "диктатуру" нынешней власти и тому подобную глупость, хотя в этих поправках нет ни слова ни про то, ни про другое", - рассказал Вигилянский.

Священник подчеркивает, что сам следует привычке "не влезать ни в какие темы", пока досконально не изучил вопрос, а поправки к Конституции – "одна из таких тем".