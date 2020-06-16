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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573018111.html
Настоятель храма при МГУ заявил о важности поправок в Конституцию
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский призвал россиян сформировать свое мнение о поправках в конституцию, а не... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:31
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, общество

Настоятель храма при МГУ заявил о важности поправок в Конституцию

17:31 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский призвал россиян сформировать свое мнение о поправках в конституцию, а не подчиняться "инстинкту толпы"; сам же он будет голосовать за поправки, так как считает важным укрепление "суверенитета страны", следует из сообщения, опубликованного в его Facebook.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Дистанционно проголосовать можно в течение шести дней до 1 июля.
"Когда же мы покончим с этим инстинктом толпы? Когда же мы начнем мыслить о собственном "самостояньи"?", - прокомментировал Вигилянский негативную реакцию пользователей на его пост в поддержку поправок в Конституцию.
Ранее священник написал в своем Facebook: "Я христианин, традиционалист и государственник. Поэтому буду голосовать за (поправки в конституцию – ред.)".
"(После публикации поста – ред.) на меня налетели со всех сторон тучи воронья, которые стали клевать меня, что я за "цифровой концлагерь", за "диктатуру" нынешней власти и тому подобную глупость, хотя в этих поправках нет ни слова ни про то, ни про другое", - рассказал Вигилянский.
Священник подчеркивает, что сам следует привычке "не влезать ни в какие темы", пока досконально не изучил вопрос, а поправки к Конституции – "одна из таких тем".
Так, он увидел, что в новом документе "присутствуют поправки, связанные с углублением суверенитета страны". "Мне показалось, что это очень важно для России – особенно в контексте повального ослабления суверенитета многих стран в мире. Стремление к суверенности, самостоятельности, уникальности – это и есть истинная национальная идея не только для всех наций и государств, но и вообще любой человеческой личности", - подытожил Вигилянский.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
15:17
Как Россия готовится к голосованию по поправкам в КонституциюНа участках устанавливают видеонаблюдение, в интернете борются с фейками, а в книжные уже завезли издание Основного закона с поправками.
11000514
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийОбщество
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