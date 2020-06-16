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Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация заседающих на востоке Ливии парламента, Временного правительства и поддерживаемой ими Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара во вторник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:17
россия
обострение конфликта в ливии
михаил богданов
ливия
в мире
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353
60
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россия, обострение конфликта в ливии, михаил богданов, ливия, в мире

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым

17:17 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
КАИР, 16 июн - РИА Новости. Делегация заседающих на востоке Ливии парламента, Временного правительства и поддерживаемой ими Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара во вторник встретилась в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, об этом говорится в заявлении ливийского МИД.
Согласно заявлению МИД Временного правительства, размещенному на странице ведомства в Facebook, в состав делегации на встрече с Богдановым вошли заместитель главы ливийского парламента, министр иностранных дел и международного сотрудничества Временного правительства, а также представитель главного командования Ливийской национальной армии.
"Они заявляют из Москвы о своей поддержке усилий России по установлению прекращения огня (в Ливии) и возвращению к политическому процессу в соответствии с результатами Берлинской конференции и Каирской декларации", - говорится в сообщении.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
6 июня, 19:09
Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии
В субботу, 6 июня, в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступило Правительство национального согласия и Турция.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииМихаил БогдановЛивияВ мире
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