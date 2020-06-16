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Воробьев поручил максимально помочь бизнесу, пострадавшему из-за COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил правительству региона оказать максимальную поддержку бизнесу, который особенно сильно пострадал от пандемии... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155569/03/1555690366_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_0338c993bc01e2cedbba939dc6bbb40e.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика

Воробьев поручил максимально помочь бизнесу, пострадавшему из-за COVID-19

15:44 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил правительству региона оказать максимальную поддержку бизнесу, который особенно сильно пострадал от пандемии коронавируса, сообщает его Telegram-канал.
"Андрей Воробьёв провёл заседание правительства Московской области. Губернатор поручил оказывать максимальную поддержку предприятиям, фабрикам, малому и среднему бизнесу Подмосковья, которые особенно сильно пострадали от пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Экономика
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