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"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
"Газпром" перестал публиковать данные по объемам поставок газа в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как данные о поставках на Украину, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:43
луганская народная республика
донецкая народная республика
газпром
украина
экономика
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РИА Новости
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луганская народная республика, донецкая народная республика, газпром, украина, экономика

"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину

15:43 16.06.2020
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Газпром" перестал публиковать данные по объемам поставок газа в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как данные о поставках на Украину, следует из ежеквартального отчета корпорации.
Украина официально прекратила закупки российского газа в 2015 году и теперь качает газ по реверсу из Европы. В том же году "Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины, после того, как снабжать регион газом прекратил "Нафтогаз". Эти поставки стали предметом негласного спора: "Газпром" заявлял, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания. "Нафтогаз" же этих поставок не признавал.
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По данным предыдущего отчета "Газпрома", в 2019 году на Украину было поставлено 2,751 миллиарда кубометров газа. Однако действовавший с 2009 года контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставку газа на Украину завершился в декабре. По итогам первого квартала текущего года в отчете российской компании эти поставки были на нулевом уровне. "Газпром" это изменение комментировать отказался.
Как написала во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, теперь поставки в ЛНР и ДНР могут учитываться как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (это около 40 миллиардов кубометров в год), оператором которой является "Газпром". Потребности ДНР и ЛНР составят всего 6-7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний, считают собеседники издания.
Россия и Украина в декабре 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных претензий. Согласно протоколу, компании также могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов, однако до сих пор подвижек в этом направлении не было.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГазпромУкраинаЭкономика
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