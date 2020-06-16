"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину

По данным предыдущего отчета "Газпрома", в 2019 году на Украину было поставлено 2,751 миллиарда кубометров газа. Однако действовавший с 2009 года контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставку газа на Украину завершился в декабре. По итогам первого квартала текущего года в отчете российской компании эти поставки были на нулевом уровне. "Газпром" это изменение комментировать отказался.

Россия и Украина в декабре 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных претензий. Согласно протоколу, компании также могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов, однако до сих пор подвижек в этом направлении не было.