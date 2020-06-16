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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 26 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 26 тысяч, число скончавшихся приближается к 500, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:42
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 26 тысяч

15:42 16.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 26 тысяч, число скончавшихся приближается к 500, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 26 310 человек, 491 пациент с COVID-19 скончался.
За последние 24 часа медики зарегистрировали 793 новых случая заражения и 13 смертей.
Отмечается, что за все время выздоровели более 5,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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