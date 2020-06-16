На МЦД отметили рост количества пассажиров

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 275 тысяч поездок, что на 24,5% больше, чем неделю назад, совершили пассажиры Московских центральных диаметров в понедельник, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На станциях и в подвижном составе на МЦД соблюдаются все меры профилактики. Ежедневно проводят дезинфекцию остановочных пунктов, 12 раз в сутки обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло. В начале мая все двери павильонов были открыты для бесконтактного прохода пассажиров, также установлены санитайзеры. Трижды в день дезинфицируют подвижной состав, в том числе генератором "холодного" тумана. В поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха, которые уничтожают до ста процентов микробов", - отметили в пресс-службе.