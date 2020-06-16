На МЦД отметили рост количества пассажиров

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 275 тысяч поездок, что на 24,5% больше, чем неделю назад, совершили пассажиры Московских центральных диаметров в понедельник, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Вчера, 15 июня, по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" пассажиры совершили 130,2 тысячи поездок, а по МЦД-2 "Курско-Рижский" - 144,7 тысячи поездок. В целом рост пассажиропотока за первый рабочий понедельник, после выхода из режима самоизоляции, составил 24,5% по отношению к 8 июня. Несмотря на то, что пассажиры с каждым днем все чаще пользуются диаметрами, относительно июня прошлого года пассажиропоток все еще значительно ниже - почти на 40,9%. С постепенным снятием ограничений в столице и в Подмосковье мы призываем пассажиров еще ответственнее относится к средствам индивидуальной защиты, при поездках в общественном транспорте - обязательно носить маски и перчатки", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что основные факторы роста пассажиропотока - отмена режима самоизоляции и поэтапное снятие ограничений в Москве и Московской области.
"На станциях и в подвижном составе на МЦД соблюдаются все меры профилактики. Ежедневно проводят дезинфекцию остановочных пунктов, 12 раз в сутки обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло. В начале мая все двери павильонов были открыты для бесконтактного прохода пассажиров, также установлены санитайзеры. Трижды в день дезинфицируют подвижной состав, в том числе генератором "холодного" тумана. В поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха, которые уничтожают до ста процентов микробов", - отметили в пресс-службе.
С 9 июня в Москве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина завершился режим самоизоляции. Отменены графики прогулок, жители города, включая людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, могут свободно передвигаться по столице. Также отменены пропуска для поездок на транспорте, вновь заработали социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда. Продлить срок действия неиспользованных проездных билетов можно с 12 июня в кассах метро и "Мосгортранс". Несмотря на отмену режима самоизоляции, в Москве сохраняются требования по масочно-перчаточному режиму, в том числе для поездок в общественном транспорте.