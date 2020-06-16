Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573008840.html
Москалькова получила около 30 жалоб о принуждении к онлайн-голосованию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила около 30 жалоб на работодателей, которые якобы принуждают голосовать с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:41
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://ria.ru/20200616/1572987731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573006430.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_cd077b5d7ef00162fe1cebe2109c0ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_da06da791221b9b7f2f53bc8cb1148c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна москалькова, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Москалькова получила около 30 жалоб о принуждении к онлайн-голосованию

15:41 16.06.2020
207
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила около 30 жалоб на работодателей, которые якобы принуждают голосовать с использованием электронных средств.
Она отметила, что попросит генеральную прокуратуру проследить за соблюдением избирательных прав.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
11:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам
"Сегодня к нам поступило порядка 30 обращений, жалоб, что работодатели под страхом увольнения понуждают голосовать с использованием электронных средств, у нас нет возможности проверить это... Это требует проверки, но это серьёзная проблема", - сказала Москалькова в ходе заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
15:17
Как Россия готовится к голосованию по поправкам в КонституциюНа участках устанавливают видеонаблюдение, в интернете борются с фейками, а в книжные уже завезли издание Основного закона с поправками.
351037
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Жара в Москве
В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
В Москве начала работу комиссия электронного голосования
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев поручил министрам ежемесячно посещать муниципалитеты с проверкой
Мужчина на трамвайной остановке Метро ВДНХ в Москве
В Госдуме рассказали, как снизить нагрузку на московский транспорт
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Настоятель храма при МГУ заявил о важности поправок в Конституцию
Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве
Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав направил медиков в ряд регионов для борьбы с COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
У беременных с COVID-19 обнаружили симптомы опасной патологии
Окрошка на кефире
В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
В ОП рассказали об интересе россиян к поправкам в социальной сфере
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Лента новостейМолния