Москалькова получила около 30 жалоб о принуждении к онлайн-голосованию

"Сегодня к нам поступило порядка 30 обращений, жалоб, что работодатели под страхом увольнения понуждают голосовать с использованием электронных средств, у нас нет возможности проверить это... Это требует проверки, но это серьёзная проблема", - сказала Москалькова в ходе заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.