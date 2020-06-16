Москалькова получила около 30 жалоб о принуждении к онлайн-голосованию

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила около 30 жалоб на работодателей, которые якобы принуждают голосовать с использованием электронных средств.
Она отметила, что попросит генеральную прокуратуру проследить за соблюдением избирательных прав.
"Сегодня к нам поступило порядка 30 обращений, жалоб, что работодатели под страхом увольнения понуждают голосовать с использованием электронных средств, у нас нет возможности проверить это... Это требует проверки, но это серьёзная проблема", - сказала Москалькова в ходе заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.