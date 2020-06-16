Претендент в президенты Белоруссии Дмитриев собрал подписи для выдвижения

МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, один из лидеров общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, необходимые для регистрации кандидатом на высший государственный пост, сообщил руководитель его предвыборного штаба Сергей Возняк.
"Есть 100 тысяч подписей. Оставшиеся три дня поработаем над созданием небольшого запаса", - написал Возняк в Facebook. Он призвал членов инициативной группы не расслабляться, поскольку стоит цель после проверки подписных листов предоставить в территориальные избирательные комиссии минимум 105-110 тысяч подписей.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан.
Ранее этот порог преодолели действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, а также жена популярного в Белоруссии видеоблогера Сергея Тихановского Светлана. Однако в понедельник Кисель заявила, что отказывается от дальнейшей борьбы за президентский пост, а Тихановская во вторник сообщила о поступивших ей угрозах и не исключила отказа от участия в выборах.
Таким образом, в президентской гонке в Белоруссии участвуют 13 человек. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.