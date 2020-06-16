https://ria.ru/20200616/1573004982.html
Бобреневский мост открыли для проезда в Коломне
Движение по Борбреневскому мосту через реку Москва открыли в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:55
2020-06-16T14:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, московская область (подмосковье), общество