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Новости Подмосковья
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Бобреневский мост открыли для проезда в Коломне
Движение по Борбреневскому мосту через реку Москва открыли в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:55
новости подмосковья
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40751/94/407519480_0:319:3073:2047_1400x0_80_0_0_e8352d0f802b9d16f67e5d0c72e67ad9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коломна, московская область (подмосковье), общество

Бобреневский мост открыли для проезда в Коломне

14:55 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкГород Коломна
Город Коломна
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Движение по Борбреневскому мосту через реку Москва открыли в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковье.
Ранее движение было перекрыто из-за подтопления, связанного с неблагоприятными погодными условиями.
"В Коломенском округе на Бобреневском мосту возобновлено движение транспорта. Ограничение проезда продолжает действовать на Митяевском мосту в Коломне и на двух переправах в Луховицах. Работа объектов будет восстановлена по мере снижения уровня воды в реках", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)Общество
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