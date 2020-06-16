На Ямале построят два инфекционных центра для лечения больных COVID-19

"Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые по такому же принципу здания, как строят военные в разных уголках страны. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. В центрах будет установлено самое современное оборудование", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.