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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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На Ямале построят два инфекционных центра для лечения больных COVID-19
Два инфекционных центра для лечения больных коронавирусом будут построены осенью текущего года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:47
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, салехард, общество

На Ямале построят два инфекционных центра для лечения больных COVID-19

14:47 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Два инфекционных центра для лечения больных коронавирусом будут построены осенью текущего года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба аппарата губернатора региона.
"На Ямале создаются два инфекционных центра для лечения коронавируса: в Салехарде на 100 мест и в Новом Уренгое на 200 мест. Решение об их строительстве принял губернатор округа Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
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Перед строителями стоит задача возвести здания в сжатые сроки: к сентябрю - в Салехарде и к октябрю - в Новом Уренгое, уточняют власти.
"Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые по такому же принципу здания, как строят военные в разных уголках страны. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. В центрах будет установлено самое современное оборудование", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.
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Он отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно, и одновременно его переносит большое количество людей. Сейчас в округе создано 1113 коек для лечения коронавируса, что в два раза превышает федеральный норматив. Половина коек оборудована кислородом.
Центры будут представлять собой капитальные здания, которые могут быть использованы под различные медицинские нужды. Места для строительства уже определены. В столице округа это территория тепличного комплекса, в Новом Уренгое выбрана площадка, расположенная недалеко от центральной городской больницы. На данный момент заключены контракты на проектирование и строительство объектов. Идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий, начались подготовительные работы на площадках, отмечает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойСалехардОбщество
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