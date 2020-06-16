В рамках проекта SputnikPro пройдет вебинар по журналистике данных

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 19 июня, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Журналистика данных: как провести исследования, чтобы получить цитируемую новость".

Какие темы являются вечными? Где искать статистику и данные и чего не следует делать без большой необходимости? Чем руководствоваться при выборе источника информации?

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.