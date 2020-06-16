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В рамках проекта SputnikPro пройдет вебинар по журналистике данных
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 19 июня, в 13.00 мск... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:29
sputnik
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
sputnik, общество

В рамках проекта SputnikPro пройдет вебинар по журналистике данных

14:29 16.06.2020
42
© РИА НовостиНачальник управления анализа финансовых институтов рейтингового агентства МИА "Россия сегодня" РИА Рейтинг Андрей Манько
Начальник управления анализа финансовых институтов рейтингового агентства МИА Россия сегодня РИА Рейтинг Андрей Манько
© РИА Новости
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 19 июня, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Журналистика данных: как провести исследования, чтобы получить цитируемую новость".
Какие темы являются вечными? Где искать статистику и данные и чего не следует делать без большой необходимости? Чем руководствоваться при выборе источника информации?
На эти и другие вопросы аудитории ответит Андрей Манько, начальник управления анализа финансовых институтов рейтингового агентства МИА "Россия сегодня" РИА Рейтинг. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
Развивающий семинар для журналистов SputnikPro
13 апреля, 22:12
Сотни журналистов ближнего зарубежья включились в SputnikPro
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Руководитель учебных программ МИА Россия сегодня Олег Щедров
27 апреля, 15:32
На вебинаре SputnikPro обсудили фейки о коронавирусе
РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран.
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SputnikОбщество
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