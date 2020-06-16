Суд перенес дату кассации на приговор по делу о гибели детей на Сямозере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции перенес на 18 июня рассмотрение жалобы на оправдательный приговор Петрозаводского городского суда по делу о Третий кассационный суд общей юрисдикции перенес на 18 июня рассмотрение жалобы на оправдательный приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Рассмотрение кассации на приговор по делу гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину перенесено на 18 июня", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Адвокат Куподерщикова Денис Маслов заявил РИА Новости, что планирует просить суд вновь отложить рассмотрение. "18 июня я не смогу присутствовать в Петербурге. Поэтому буду просить суд об отложении и назначении новой даты рассмотрения", - пояснил Маслов.

Ранее представитель республиканской прокуратуры сообщала РИА Новости, что ведомство подало кассационное представление по части оправдательного приговора инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Как следует из картотеки дел Третьего кассационного суда, материалы дела были запрошены из Карелии для изучения. Но заседание несколько раз переносилось по различным причинам.

Трагедия на Сямозере , где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК , поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.

Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести фигурантов уголовного дела: инструктора Павла Ильина, врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко. Суд счел их вину недоказанной. Экс-директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова была приговорена к 9,5 годам колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов.