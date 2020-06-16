Суд перенес дату кассации на приговор по делу о гибели детей на Сямозере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции перенес на 18 июня рассмотрение жалобы на оправдательный приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Рассмотрение кассации на приговор по делу гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину перенесено на 18 июня", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
18 марта 2019, 00:16Дело о гибели детей на Сямозере
Адвокат Куподерщикова Денис Маслов заявил РИА Новости, что планирует просить суд вновь отложить рассмотрение. "18 июня я не смогу присутствовать в Петербурге. Поэтому буду просить суд об отложении и назначении новой даты рассмотрения", - пояснил Маслов.
Ранее представитель республиканской прокуратуры сообщала РИА Новости, что ведомство подало кассационное представление по части оправдательного приговора инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Как следует из картотеки дел Третьего кассационного суда, материалы дела были запрошены из Карелии для изучения. Но заседание несколько раз переносилось по различным причинам.
Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.
20 июня 2016, 10:49"Ад" и "концлагерь": отзывы родителей о лагере в Карелии, где погибли детиТрагедия в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" произошла 19 июня — лодки с детьми перевернулись во время шторма. Жалобы родителей на организацию детского отдыха в лагере поступали с прошлого года.
Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести фигурантов уголовного дела: инструктора Павла Ильина, врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко. Суд счел их вину недоказанной. Экс-директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова была приговорена к 9,5 годам колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов.
Частично оправданный Круподерщиков был осужден на 8 месяцев колонии-поселения за оставление людей в опасности, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Апелляционные жалобы на приговор ранее подали осужденные по делу и их адвокаты, а также потерпевшие. Кроме того, апелляционные представления внесла прокуратура Карелии. В итоге Верховный суд Карелии отправил уголовное дело в отношении Коваленко и Котович на новое рассмотрение.