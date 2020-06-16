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Лавров не получал ответа генсека ООН на письмо о ситуации вокруг СВПД
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ответа генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша на его письмо по поводу ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:15
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
антониу гуттереш
сергей лавров
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иран
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), антониу гуттереш, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, оон, иран, сша, в мире

Лавров не получал ответа генсека ООН на письмо о ситуации вокруг СВПД

14:15 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ответа генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша на его письмо по поводу ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и попыток США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана пока не поступало.
"Относительно моего письма на имя генерального секретаря ООН и такого же письма, которое было направлено председателю Совета Безопасности (ООН) для распространения среди всех членов этого органа, ответов пока не поступило", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
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"Я исхожу из того, что в письме изложены достаточно серьезные аргументы, сделано это на пяти страницах, по-моему. Надеюсь, что письмо изучается и все те неопровержимые правовые аргументы и доводы, которые мы изложили в этом документе, будут внимательно проанализированы и поддержаны", - отметил российский министр.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГуттерешСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзООНИранСШАВ мире
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