Лавров не получал ответа генсека ООН на письмо о ситуации вокруг СВПД

"Я исхожу из того, что в письме изложены достаточно серьезные аргументы, сделано это на пяти страницах, по-моему. Надеюсь, что письмо изучается и все те неопровержимые правовые аргументы и доводы, которые мы изложили в этом документе, будут внимательно проанализированы и поддержаны", - отметил российский министр.