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В Кузбассе родители, истязавшие ребенка, получили условные сроки
Родители из города Топки Кемеровской области, истязавшие сына, получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:47
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе родители, истязавшие ребенка, получили условные сроки

13:47 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Родители из города Топки Кемеровской области, истязавшие сына, получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Супруги 45 и 47 лет признаны виновными в совершении преступления по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
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Установлено, что соседи семьи, в которой воспитывался 8-летний сын, обратились в полицию с просьбой проверить наличие фактов истязания мальчика, так как они заметили, что ребенка очень часто наказывают физически.
"В ходе проверки данные факты были подтверждены. Установлено, что с августа по октябрь 2019 года родители в состоянии алкогольного опьянения, воспитывая 8-летнего сына, использовали физическое насилие. Например, если тот задерживался на улице или получал плохую оценку в школе, мать била сына шлангом. Как-то она избила сына за то, что тот без спроса взял небольшую сумму денег. А за то, что мальчик взял мобильный телефон, отец нанес ему несколько ударов рукой по затылку, а затем куском резинового шланга", - сообщает пресс-служба ведомства.
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"Несмотря на это, мальчик заступался за мать, если супруги ругались между собой. Однажды в такой момент отец оттолкнул сына и сдавил руками его шею. Материалы об истязании мальчика были переданы в следственные органы", – добавляется в сообщении.
Отмечается, что семья на профилактическом учете не состояла и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Уточняется, что в настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
"Приговором суда мужчине и женщине, каждому, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года", – уточняет ведомство.
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