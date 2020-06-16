В Кузбассе родители, истязавшие ребенка, получили условные сроки

КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Родители из города Топки Родители из города Топки Кемеровской области , истязавшие сына, получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

Супруги 45 и 47 лет признаны виновными в совершении преступления по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Установлено, что соседи семьи, в которой воспитывался 8-летний сын, обратились в полицию с просьбой проверить наличие фактов истязания мальчика, так как они заметили, что ребенка очень часто наказывают физически.

"В ходе проверки данные факты были подтверждены. Установлено, что с августа по октябрь 2019 года родители в состоянии алкогольного опьянения, воспитывая 8-летнего сына, использовали физическое насилие. Например, если тот задерживался на улице или получал плохую оценку в школе, мать била сына шлангом. Как-то она избила сына за то, что тот без спроса взял небольшую сумму денег. А за то, что мальчик взял мобильный телефон, отец нанес ему несколько ударов рукой по затылку, а затем куском резинового шланга", - сообщает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на это, мальчик заступался за мать, если супруги ругались между собой. Однажды в такой момент отец оттолкнул сына и сдавил руками его шею. Материалы об истязании мальчика были переданы в следственные органы", – добавляется в сообщении.

Отмечается, что семья на профилактическом учете не состояла и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Уточняется, что в настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.