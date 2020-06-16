Число жертв коронавируса в Иране превысило девять тысяч

ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран третий день подряд фиксирует более 100 летальных случаев среди людей с коронавирусом , общее число жертв превысило 9 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, за прошедшие 24 часа скончались 115 человек, выявлено 2563 новых случая заражения.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 192 439, скончались 9065 человек, выздоровели на данный момент 152 675.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса , населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.

В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом , а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.

Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.