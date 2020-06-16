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Распространение нового коронавируса
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Число жертв коронавируса в Иране превысило девять тысяч
Иран третий день подряд фиксирует более 100 летальных случаев среди людей с коронавирусом, общее число жертв превысило 9 тысяч, сообщило министерство... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Число жертв коронавируса в Иране превысило девять тысяч

13:06 16.06.2020 (обновлено: 13:11 16.06.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран третий день подряд фиксирует более 100 летальных случаев среди людей с коронавирусом, общее число жертв превысило 9 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.
По его данным, за прошедшие 24 часа скончались 115 человек, выявлено 2563 новых случая заражения.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 192 439, скончались 9065 человек, выздоровели на данный момент 152 675.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса , населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом , а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы
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Врач уточнила, что озноб на жаре возникает не только после COVID-19Ощущение озноба даже в теплую погоду могут испытывать не только те, кто переболел коронавирусом. Похожие симптомы встречаются и после других болезней, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог Марина Аникина.
Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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