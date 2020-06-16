На участки для голосования в Верхневолжье поступают комплекты СИЗ

ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. В Тверской области участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, которые откроются 25 июня, начали получать комплекты средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба областного правительства.
Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все без исключения участники и организаторы голосования. На приобретение одноразовых медицинских масок, перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек было предусмотрено финансирование из федерального бюджета.
В профилактических целях на каждом участке для голосования будет организован пункт температурного контроля, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.
"Разработаны регламенты для голосования на дому, либо на придомовой территории. Приедут члены избирательных комиссий, все необходимые условия будут соблюдены. Для голосования жителей, которые проживают в отдалённых населенных пунктах, избирательные комиссии обеспечены транспортом", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.