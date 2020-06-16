Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200616/1572996572.html
На участки для голосования в Верхневолжье поступают комплекты СИЗ
В Тверской области участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, которые откроются 25 июня, начали получать комплекты средств... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:05
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572800425_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_e30e32bab725008405b51f39b8a3e4dc.jpg
https://ria.ru/20200616/1572977334.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572800425_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_e30e32bab725008405b51f39b8a3e4dc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572800425_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_c4e72f5c9e6af4730c0c664e37041c2c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572800425_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_cddb6910f7f31acfd50de7e2282aed4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, общество

На участки для голосования в Верхневолжье поступают комплекты СИЗ

13:05 16.06.2020
14
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования на дому
Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования на дому
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. В Тверской области участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, которые откроются 25 июня, начали получать комплекты средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба областного правительства.
Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все без исключения участники и организаторы голосования. На приобретение одноразовых медицинских масок, перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек было предусмотрено финансирование из федерального бюджета. 
В профилактических целях на каждом участке для голосования будет организован пункт температурного контроля, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.
"Разработаны регламенты для голосования на дому, либо на придомовой территории. Приедут члены избирательных комиссий, все необходимые условия будут соблюдены. Для голосования жителей, которые проживают в отдалённых населенных пунктах, избирательные комиссии обеспечены транспортом", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
Врач в запотевших защитных очках
06:03
ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
100000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Виды Тюмени
Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор обозначил приоритеты в развитии территорий региона
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
В воронежской облдуме рассказали о повышении зарплат бюджетников
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19
Музыкант Военного оркестра
В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские НКО получат президентские гранты
Вывоз и утилизация мусора
Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Листы с денежными купюрами
Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья
Отделение банка ВТБ
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году
Город Коломна
Бобреневский мост открыли для проезда в Коломне
В больнице
На Ямале построят два инфекционных центра для лечения больных COVID-19
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье
Салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в Москве
Около двух тысяч парикмахерских возобновили работу в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
Лента новостейМолния