Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект

Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предстоящее голосование по поправкам к конституции обсудили сегодня в рамках круглого стола, организованного Независимым общественным мониторингом (НОМ).

"Общероссийское голосование – уникальный институт, поскольку предусмотрено законом как условие для вступления в силу поправок, которые были обсуждены в установленном конституцией порядке, прошли все этапы, необходимые для того, чтобы закон о поправке в конституцию был легитимизирован", – отметила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

По ее словам, сроки для подготовки к голосованию были стандартными.

"Этот месячный срок исходил из стандартного срока информационной кампании – широкого информирования граждан о поправках. Этого срока более чем достаточно, чтобы всю информацию передать гражданам. Но жизнь внесла свои коррективы и, по сути, информационная кампания продолжается", – сказала она.

Секретарь ЦИК добавила, что поправки в конституцию – комплекс взаимосвязанных положений. И он вступит в силу, если получит поддержку более половины принявших участие в голосовании граждан.

О необходимости принимать поправки именно комплексно высказался ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "НОМ" Александр Точенов.