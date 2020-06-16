https://ria.ru/20200616/1572996276.html
Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект
Предстоящее голосование по поправкам к конституции обсудили сегодня в рамках круглого стола, организованного Независимым общественным мониторингом (НОМ). РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:02
2020-06-16T13:02
майя гришина
александр точенов
цик рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майя гришина, александр точенов, цик рф, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предстоящее голосование по поправкам к конституции обсудили сегодня в рамках круглого стола, организованного Независимым общественным мониторингом (НОМ).
"Общероссийское голосование – уникальный институт, поскольку предусмотрено законом как условие для вступления в силу поправок, которые были обсуждены в установленном конституцией порядке, прошли все этапы, необходимые для того, чтобы закон о поправке в конституцию был легитимизирован", – отметила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
По ее словам, сроки для подготовки к голосованию были стандартными.
"Этот месячный срок исходил из стандартного срока информационной кампании – широкого информирования граждан о поправках. Этого срока более чем достаточно, чтобы всю информацию передать гражданам. Но жизнь внесла свои коррективы и, по сути, информационная кампания продолжается", – сказала она.
Секретарь ЦИК добавила, что поправки в конституцию – комплекс взаимосвязанных положений. И он вступит в силу, если получит поддержку более половины принявших участие в голосовании граждан.
О необходимости принимать поправки именно комплексно высказался ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "НОМ" Александр Точенов.
"Конституция – взаимосвязанный документ, одни поправки тесно увязаны и сбалансированы с другими. Проведена масштабная серьезная комплексная работа, которая не позволяет разделить их по разным позициям, не нарушив общей архитектуры конституционного проекта, не спровоцировав образования внутренних противоречий в тексте Основного закона", – подчеркнул он.