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Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект
Предстоящее голосование по поправкам к конституции обсудили сегодня в рамках круглого стола, организованного Независимым общественным мониторингом (НОМ). РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:02
майя гришина
александр точенов
цик рф
общество
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РИА Новости
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353
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майя гришина, александр точенов, цик рф, общество

Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект

13:02 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предстоящее голосование по поправкам к конституции обсудили сегодня в рамках круглого стола, организованного Независимым общественным мониторингом (НОМ).
"Общероссийское голосование – уникальный институт, поскольку предусмотрено законом как условие для вступления в силу поправок, которые были обсуждены в установленном конституцией порядке, прошли все этапы, необходимые для того, чтобы закон о поправке в конституцию был легитимизирован", – отметила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
По ее словам, сроки для подготовки к голосованию были стандартными.
"Этот месячный срок исходил из стандартного срока информационной кампании – широкого информирования граждан о поправках. Этого срока более чем достаточно, чтобы всю информацию передать гражданам. Но жизнь внесла свои коррективы и, по сути, информационная кампания продолжается", – сказала она.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
12:12Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования
Секретарь ЦИК добавила, что поправки в конституцию – комплекс взаимосвязанных положений. И он вступит в силу, если получит поддержку более половины принявших участие в голосовании граждан.
О необходимости принимать поправки именно комплексно высказался ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "НОМ" Александр Точенов.
"Конституция – взаимосвязанный документ, одни поправки тесно увязаны и сбалансированы с другими. Проведена масштабная серьезная комплексная работа, которая не позволяет разделить их по разным позициям, не нарушив общей архитектуры конституционного проекта, не спровоцировав образования внутренних противоречий в тексте Основного закона", – подчеркнул он.
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Майя ГришинаАлександр ТоченовЦИК РФОбщество
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