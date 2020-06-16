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Песков: Путин не раз отмечал важность прививания чувства патриотизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал важность прививания чувства патриотизма детям во время... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:03
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков: Путин не раз отмечал важность прививания чувства патриотизма

13:00 16.06.2020 (обновлено: 13:03 16.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал важность прививания чувства патриотизма детям во время образовательного процесса.
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования. Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся "на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
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"Замечу, что президент неоднократно говорил о патриотизме, он неоднократно отмечал важность вот этого процесса, скажем так, прививания чувства патриотизма детям во время образовательного процесса, то бишь в школе, и не только в школе, но и в других учебных заведениях. Но в прикладном плане я не буду сейчас ничего говорить, просто не обладаю информацией", - отметил Песков.
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Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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