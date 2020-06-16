Песков: Путин не раз отмечал важность прививания чувства патриотизма

"Замечу, что президент неоднократно говорил о патриотизме, он неоднократно отмечал важность вот этого процесса, скажем так, прививания чувства патриотизма детям во время образовательного процесса, то бишь в школе, и не только в школе, но и в других учебных заведениях. Но в прикладном плане я не буду сейчас ничего говорить, просто не обладаю информацией", - отметил Песков.