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В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
В Кремле внимательно наблюдают за происходящим на Корейском полуострове, считают, что ситуация вызывает обеспокоенность, и призывают к сдержанности, заявил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:46
дмитрий песков
кндр
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, кндр, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

12:46 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за происходящим на Корейском полуострове, считают, что ситуация вызывает обеспокоенность, и призывают к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, кончено же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности. В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия содействовать возобновлению контактов между Южной и Северной Кореями и не планируется ли у президента телефонных контактов по этой теме.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
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