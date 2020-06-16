В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

"Мы, кончено же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности. В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия содействовать возобновлению контактов между Южной и Северной Кореями и не планируется ли у президента телефонных контактов по этой теме.