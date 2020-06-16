В МУС назвали решение США о санкциях "формой принуждения"

Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции.

"Во-первых, я должен сказать, что глубоко сожалею об этих мерах принуждения, потому что Соединенные Штаты называют это санкциями, но здесь очень важна терминология: они являются формой принуждения… Делать это (вводить санкции – ред.) против суда – это нечто невиданное. Мы живем в цивилизованном мире, где такие вещи – угроза судам – не должны происходить", - заявил Чили Эбое-Осуджи.

По его словам, подобные угрозы уже звучали в 2018 году со стороны Джона Болтона , занимавшего тогда должность советника по национальной безопасности.

"Тогда мы им сказали, что уголовный суд является независимым и не функционирует на основе запугивания, или потому, что его склоняют не выполнять свои задачи", - добавил он.