https://ria.ru/20200616/1572989259.html
В МУС назвали решение США о санкциях "формой принуждения"
Решение США ввести санкции против представителей Международного уголовного суда является "формой принуждения", заявил председатель МУС Чили Эбое-Осуджи в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:33
2020-06-16T11:47
председатель мус чили эбое-осуджи
международный уголовный суд
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
председатель мус чили эбое-осуджи, международный уголовный суд, сша, в мире
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Решение США
ввести санкции против представителей Международного уголовного суда
является "формой принуждения", заявил председатель МУС Чили Эбое-Осуджи в интервью испанской газете Pais
.
Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп
подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции.
"Во-первых, я должен сказать, что глубоко сожалею об этих мерах принуждения, потому что Соединенные Штаты называют это санкциями, но здесь очень важна терминология: они являются формой принуждения… Делать это (вводить санкции – ред.) против суда – это нечто невиданное. Мы живем в цивилизованном мире, где такие вещи – угроза судам – не должны происходить", - заявил Чили Эбое-Осуджи.
По его словам, подобные угрозы уже звучали в 2018 году со стороны Джона Болтона
, занимавшего тогда должность советника по национальной безопасности.
"Тогда мы им сказали, что уголовный суд является независимым и не функционирует на основе запугивания, или потому, что его склоняют не выполнять свои задачи", - добавил он.
Он также сказал, что их вдохновляет поддержка международного сообщества, особенно поскольку осуждение позиции США также исходит от гражданского общества.