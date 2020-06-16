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В МУС назвали решение США о санкциях "формой принуждения"
Решение США ввести санкции против представителей Международного уголовного суда является "формой принуждения", заявил председатель МУС Чили Эбое-Осуджи в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:47
председатель мус чили эбое-осуджи
международный уголовный суд
сша
в мире
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председатель мус чили эбое-осуджи, международный уголовный суд, сша, в мире

В МУС назвали решение США о санкциях "формой принуждения"

11:33 16.06.2020 (обновлено: 11:47 16.06.2020)
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© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Решение США ввести санкции против представителей Международного уголовного суда является "формой принуждения", заявил председатель МУС Чили Эбое-Осуджи в интервью испанской газете Pais.
Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции.
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"Во-первых, я должен сказать, что глубоко сожалею об этих мерах принуждения, потому что Соединенные Штаты называют это санкциями, но здесь очень важна терминология: они являются формой принуждения… Делать это (вводить санкции – ред.) против суда – это нечто невиданное. Мы живем в цивилизованном мире, где такие вещи – угроза судам – не должны происходить", - заявил Чили Эбое-Осуджи.
По его словам, подобные угрозы уже звучали в 2018 году со стороны Джона Болтона, занимавшего тогда должность советника по национальной безопасности.
"Тогда мы им сказали, что уголовный суд является независимым и не функционирует на основе запугивания, или потому, что его склоняют не выполнять свои задачи", - добавил он.
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11 июня, 17:38
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Он также сказал, что их вдохновляет поддержка международного сообщества, особенно поскольку осуждение позиции США также исходит от гражданского общества.
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Председатель МУС Чили Эбое-ОсуджиМеждународный уголовный судСШАВ мире
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