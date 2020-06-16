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В Красноярском крае умер пациент с коронавирусом
Женщина с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 66, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:13
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество

В Красноярском крае умер пациент с коронавирусом

11:13 16.06.2020
252
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Женщина с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 66, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерла женщина из Красноярска с тяжелым сопутствующим заболеванием, всего умерших 66. На аппаратах ИВЛ 46 человек. Выздоровело 2328 (+77)", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 16 июня в крае зарегистрировано всего 6813 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 158 случаев заболевания.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 237,1. Темп прироста за сутки – 2,4%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскОбщество
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