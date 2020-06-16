В Якутии за сутки 122 человека выздоровели от COVID-19

"Всего у нас на сегодняшний день в стационарах находятся 853 человека на лечении, из них 660 в городе Якутске. В тяжелом состоянии 21 человек, из них пятеро на аппаратах ИВЛ. В целом хочу сказать, что есть положительная динамика по выздоровевшим. За последние сутки 122 человека выписано… Это лучший результат за все время. За последнее время количество выздоровевших за сутки постоянно превышало количество заболевших. Вместе с тем, ситуация у нас по ряду районов осложняется… Все случаи распространения связаны с завозом из города Якутска… Много случаев завозной инфекции через детей", - рассказал Николаев.