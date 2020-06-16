Аэропорт Челябинска начал работу в круглосуточном режиме

"Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова с 16 июня 2020 года переходит на прежний, 24-часовой режим работы. Напомним, с 10 апреля аэропорт был вынужден перейти на сокращенный режим с 15.10 (13.10 мск) до 08.20 (06.20 мск). Изменения были связаны со строительно-монтажными работами на взлётно-посадочной полосе аэродрома воздушной гавани", - говорится в сообщении.