Аэропорт Челябинска начал работу в круглосуточном режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн – РИА Новости. Международный аэропорт Челябинск имени Курчатова с 16 июня возвращается к круглосуточному режиму работу после сокращенного регламента из-за проводимой реконструкции, сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.
"Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова с 16 июня 2020 года переходит на прежний, 24-часовой режим работы. Напомним, с 10 апреля аэропорт был вынужден перейти на сокращенный режим с 15.10 (13.10 мск) до 08.20 (06.20 мск). Изменения были связаны со строительно-монтажными работами на взлётно-посадочной полосе аэродрома воздушной гавани", - говорится в сообщении.
Генподрядчик заменил светосигнальное оборудование, установил систему огней высокой интенсивности (ОВИ-III, категории III А) - новое оборудование позволит обеспечить условия для взлёта и посадки воздушных судов при любых метеоусловиях, уточняется в сообщении. Также на аэродроме закончены работы по уширению искусственной взлётно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов, поясняется в сообщении.
По данным пресс-службы, работы ведутся круглосуточно, на объекте задействовано 195 человек рабочего персонала и 72 единицы техники.
Ранее первый замминистра транспорта РФ Александр Нерадько в аэропорту Челябинска отметил, что работы на аэродроме идут по графику, общие инвестиции в реконструкцию аэропорта составили более 10 миллиардов рублей, срок завершения реконструкции – август текущего года.