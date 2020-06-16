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Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске
Женщина, побившая внучку в лифте дома в Красноярске, раскаялась в содеянном, видео ее допроса опубликовал во вторник СК РФ. РИА Новости, 16.06.2020
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следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Видео допроса подозреваемой в побоях ребенка: кадры СК РФ из Красноярска
Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения.
2020-06-16T09:31
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске

09:31 16.06.2020
3213
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Женщина, побившая внучку в лифте дома в Красноярске, раскаялась в содеянном, видео ее допроса опубликовал во вторник СК РФ.
Ранее полиция и СК начали проверку по видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, на котором женщина бьет ребенка. Было заведено уголовное дело о побоях. В полиции сообщили, что нашли и опросили женщину, она оказалась бабушкой девочки. По данным СК, женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Полицейский
08:13
В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
По предварительной версии следствия, вечером 14 июня женщина вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение бабушки.
На видео женщина рассказывает, что "потеряла управление над собой" и ударила ребенка несколько раз по лицу, когда ее внучка "немножко устроила истерику". По ее словам, она раскаивается, говорит, что "у меня просто жизнь остановилась".
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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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