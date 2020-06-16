Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Женщина, побившая внучку в лифте дома в Женщина, побившая внучку в лифте дома в Красноярске , раскаялась в содеянном, видео ее допроса опубликовал во вторник СК РФ.

Ранее полиция и СК начали проверку по видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, на котором женщина бьет ребенка. Было заведено уголовное дело о побоях. В полиции сообщили, что нашли и опросили женщину, она оказалась бабушкой девочки. По данным СК, женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительной версии следствия, вечером 14 июня женщина вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение бабушки.