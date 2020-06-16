https://ria.ru/20200616/1572981976.html
Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске
Женщина, побившая внучку в лифте дома в Красноярске, раскаялась в содеянном, видео ее допроса опубликовал во вторник СК РФ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:31
2020-06-16T09:31
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Видео допроса подозреваемой в побоях ребенка: кадры СК РФ из Красноярска
Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения.
2020-06-16T09:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости.
Женщина, побившая внучку в лифте дома в Красноярске
, раскаялась в содеянном, видео ее допроса опубликовал во вторник СК
РФ.
Ранее полиция и СК начали проверку по видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, на котором женщина бьет ребенка. Было заведено уголовное дело о побоях. В полиции сообщили, что нашли и опросили женщину, она оказалась бабушкой девочки. По данным СК, женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По предварительной версии следствия, вечером 14 июня женщина вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. Когда ближе к полуночи она собралась ехать домой, девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение бабушки.
На видео женщина рассказывает, что "потеряла управление над собой" и ударила ребенка несколько раз по лицу, когда ее внучка "немножко устроила истерику". По ее словам, она раскаивается, говорит, что "у меня просто жизнь остановилась".