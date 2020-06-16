В Воронежской области за сутки выявили 201 случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области девятый день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 4861, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
"Во вторник, 16 июня, официально подтверждено заражение 201 человека в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 4861 человека. Скончались 22 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2016.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.