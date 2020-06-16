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МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США
Решение Токио отказаться от плана по размещению американской наземной системы ПРО Aegis Ashore не окажет влияния на отношения Японии и США, заявил министр... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:12
тосимицу мотэги
япония
сша
в мире
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353
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тосимицу мотэги, япония, сша, в мире

МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США

09:12 16.06.2020
2491
© AP Photo / Shizuo KambayashiТосимицу Мотэги
Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 16 июн - РИА Новости. Решение Токио отказаться от плана по размещению американской наземной системы ПРО Aegis Ashore не окажет влияния на отношения Японии и США, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая на заседании комитета по обеспечению безопасности.
"В ситуации осложнения обстановки вокруг обеспечения безопасности благодаря нашему сотрудничеству с США, которые являются нашим союзником, была создана структура без изъянов. Я не считаю, что это решение окажет влияние на различные виды сотрудничества с США, но по-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза", - приводит слова министра телеканал NHK.
Американский военный рядом с наземным комплексом ПРО Aegis Ashore
Вчера, 13:56
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония настаивала на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, исходящей от КНДР.
В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО. Он аргументировал это тем, что коррективы, необходимые для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребует слишком больших финансовых затрат и времени.
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Тосимицу МотэгиЯпонияСШАВ мире
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