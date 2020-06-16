МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США

В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония настаивала на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, исходящей от КНДР.