МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США

ТОКИО, 16 июн - РИА Новости. Решение Токио отказаться от плана по размещению американской наземной системы ПРО Aegis Ashore не окажет влияния на отношения Японии и США, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая на заседании комитета по обеспечению безопасности.
"В ситуации осложнения обстановки вокруг обеспечения безопасности благодаря нашему сотрудничеству с США, которые являются нашим союзником, была создана структура без изъянов. Я не считаю, что это решение окажет влияние на различные виды сотрудничества с США, но по-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза", - приводит слова министра телеканал NHK.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония настаивала на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, исходящей от КНДР.
В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО. Он аргументировал это тем, что коррективы, необходимые для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребует слишком больших финансовых затрат и времени.