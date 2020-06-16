Хабаровскую многодетную мать осудили за избиение сотрудницы полиции

Установлено, что 30-летняя мать троих детей в январе 2020 года пришла за одним из своих детей в детский сад, при этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и держала на руках младенца. Ее доставили в отдел полиции, но женщина отказалась заходить в участок. Оказывая сопротивление, она несколько раз ударила ногой в живот и в грудь сотрудницу полиции - инспектора по делам несовершеннолетних.