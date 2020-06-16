Хабаровскую многодетную мать осудили за избиение сотрудницы полиции

ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Суд в Советской Гавани приговорил многодетную мать к двум годам лишения свободы за избиение инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Установлено, что 30-летняя мать троих детей в январе 2020 года пришла за одним из своих детей в детский сад, при этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и держала на руках младенца. Ее доставили в отдел полиции, но женщина отказалась заходить в участок. Оказывая сопротивление, она несколько раз ударила ногой в живот и в грудь сотрудницу полиции - инспектора по делам несовершеннолетних.
"Суд признал женщину виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд также обязал осужденную сделать диагностику на установление алкогольной зависимости, при ее подтверждении – пройти соответствующее лечение.
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