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Хабаровскую многодетную мать осудили за избиение сотрудницы полиции
Суд в Советской Гавани приговорил многодетную мать к двум годам лишения свободы за избиение инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:01
хабаровский край
происшествия
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353
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хабаровский край, происшествия

Хабаровскую многодетную мать осудили за избиение сотрудницы полиции

07:01 16.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Суд в Советской Гавани приговорил многодетную мать к двум годам лишения свободы за избиение инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Установлено, что 30-летняя мать троих детей в январе 2020 года пришла за одним из своих детей в детский сад, при этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и держала на руках младенца. Ее доставили в отдел полиции, но женщина отказалась заходить в участок. Оказывая сопротивление, она несколько раз ударила ногой в живот и в грудь сотрудницу полиции - инспектора по делам несовершеннолетних.
"Суд признал женщину виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд также обязал осужденную сделать диагностику на установление алкогольной зависимости, при ее подтверждении – пройти соответствующее лечение.
Полиция
2 октября 2019, 20:37
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