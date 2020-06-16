Орловский губернатор рассказал жителям, что ему некогда подстричься

"Вот про Владимира Владимировича (Путина) спрашивают, когда его подстригают. Не знаю, когда Владимир Владимирович подстригается. Вот я оброс и как-то не рвусь стричься, не успеваю просто пока. Поэтому, может, наконец отращу волосы", - заявил Клычков.