Орловский губернатор рассказал жителям, что ему некогда подстричься

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время онлайн-общения с жителями региона в соцсетях рассказал, что ему некогда стричься из-за занятости на работе, и считает это хорошим поводом отрастить волосы.
Клычков в понедельник провел прямой эфир в соцсетях, где рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе и ответил на вопросы подписчиков.
"Вот про Владимира Владимировича (Путина) спрашивают, когда его подстригают. Не знаю, когда Владимир Владимирович подстригается. Вот я оброс и как-то не рвусь стричься, не успеваю просто пока. Поэтому, может, наконец отращу волосы", - заявил Клычков.
В мае помощник губернатора Сергей Лежнев рассказывал РИА Новости, что связи с закрытыми из-за коронавируса парикмахерскими орловские чиновники стригут себя сами, а главу региона Андрея Клычкова подстригала супруга.
Парикмахерские в Орловской области открылись 3 июня.