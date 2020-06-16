Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572975783.html
Орловский губернатор рассказал жителям, что ему некогда подстричься
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время онлайн-общения с жителями региона в соцсетях рассказал, что ему некогда стричься из-за занятости на работе, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:20
андрей клычков
орловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155093/60/1550936008_0:359:3000:2047_1400x0_80_0_0_e744127b9b0b14c1098127724914d2be.jpg
https://ria.ru/20200527/1572058313.html
орловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155093/60/1550936008_0:359:3000:2047_1400x0_80_0_0_e744127b9b0b14c1098127724914d2be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155093/60/1550936008_271:0:3000:2047_1400x0_80_0_0_2e673218a87cf00c3f434e8a5af7ebd4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155093/60/1550936008_937:0:2984:2047_1400x0_80_0_0_63d712425bd40b032fdbed62e3b2e3ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клычков, орловская область, общество

Орловский губернатор рассказал жителям, что ему некогда подстричься

03:20 16.06.2020
132
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время онлайн-общения с жителями региона в соцсетях рассказал, что ему некогда стричься из-за занятости на работе, и считает это хорошим поводом отрастить волосы.
Клычков в понедельник провел прямой эфир в соцсетях, где рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе и ответил на вопросы подписчиков.
"Вот про Владимира Владимировича (Путина) спрашивают, когда его подстригают. Не знаю, когда Владимир Владимирович подстригается. Вот я оброс и как-то не рвусь стричься, не успеваю просто пока. Поэтому, может, наконец отращу волосы", - заявил Клычков.
В мае помощник губернатора Сергей Лежнев рассказывал РИА Новости, что связи с закрытыми из-за коронавируса парикмахерскими орловские чиновники стригут себя сами, а главу региона Андрея Клычкова подстригала супруга.
Парикмахерские в Орловской области открылись 3 июня.
Парикмахерская
27 мая, 13:55
В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за 48 часов без перерыва
210000
Обсудить 0
Андрей КлычковОрловская областьОбщество
Рекомендуем
Засуха
Ученые предупредили о засухе в конце июня в Астраханской области
Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков
В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников
Удаленный режим работы
В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде
В США правозащитники насчитали более 430 инцидентов с журналистами
Видео с камер наблюдения: нападение с целью ограбления в Петербурге
В Петербурге налетчики ограбили курьеров логистической компании
Аэропорт Северный в Грозном
В Грозном возобновили регулярные рейсы в российские города
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса Судоремонтного завода в Славянке
"Росатом" считает нецелесообразным покупку "Морского старта"
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Эксперт рассказал, почему нужно отключать телефон в зоне плохого сигнала
Врачи в госпитале COVID-19
Пандемия усиливает конфликтность в мире, считают в Горбачев-фонде
Заседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения Новое величие
В Москве в восьмой раз попробуют начать прения по делу "Нового величия"
Атомная подводная лодка типа Колумбия
СМИ: подводные лодки США десятилетиями делали из низкокачественной стали
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
Эксперт предостерег "Росатом" от покупки "Морского старта"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния