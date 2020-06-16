https://ria.ru/20200616/1572975754.html
В США правозащитники насчитали более 430 инцидентов с журналистами
Правозащитники изучают более 430 инцидентов с журналистами во время освещения протестов в США, говорится в Twitter U.S. Press Freedom Tracker, некоммерческой... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:16
2020-06-16T03:16
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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сша
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости.
Правозащитники изучают более 430 инцидентов с журналистами во время освещения протестов в США
, говорится в Twitter
U.S. Press Freedom Tracker, некоммерческой организации, объединяющей более десятка независимых групп журналистов.
Согласно данным, опубликованным в Twitter, расследуются 430 инцидентов. Из них более 59 арестов, 92 нападений — 57 из них со стороны полиции, - 54 случая применения слезоточивого газа, 32 случая применения перцового спрея, 90 случаев применения резиновых пуль, 57 случая повреждения редакционных помещений или оборудования, 46 других случаев.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.