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В США правозащитники насчитали более 430 инцидентов с журналистами
Правозащитники изучают более 430 инцидентов с журналистами во время освещения протестов в США, говорится в Twitter U.S. Press Freedom Tracker, некоммерческой... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:16
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

В США правозащитники насчитали более 430 инцидентов с журналистами

03:16 16.06.2020
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© REUTERS / Terray SylvesterПолиция разгоняет демонстрантов в Портленде
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде
© REUTERS / Terray Sylvester
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Правозащитники изучают более 430 инцидентов с журналистами во время освещения протестов в США, говорится в Twitter U.S. Press Freedom Tracker, некоммерческой организации, объединяющей более десятка независимых групп журналистов.
Согласно данным, опубликованным в Twitter, расследуются 430 инцидентов. Из них более 59 арестов, 92 нападений — 57 из них со стороны полиции, - 54 случая применения слезоточивого газа, 32 случая применения перцового спрея, 90 случаев применения резиновых пуль, 57 случая повреждения редакционных помещений или оборудования, 46 других случаев.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
10 июня, 18:17
Помпео пообещал расследовать инциденты с иностранными журналистами
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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