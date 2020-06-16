В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская администрация не остановит свою работу, пока осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не вернется в США.
"Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно неверны. Эта администрация не остановит свою работу, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты", - заявил О'Брайен, слова которого приводятся в Twitter Совета национальной безопасности США.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Уилан является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады.
МИД РФ ранее заявлял, что не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, подчеркивая, что в США и других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного.
Вчера, 16:23Семья Уилана не будет просить о его обмене