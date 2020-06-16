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В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская администрация не остановит свою работу, пока... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:44
дело пола уилана
россия
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дело пола уилана, россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану

02:44 16.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская администрация не остановит свою работу, пока осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не вернется в США.

"Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно неверны. Эта администрация не остановит свою работу, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты", - заявил О'Брайен, слова которого приводятся в Twitter Совета национальной безопасности США.

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Уилан является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады.
МИД РФ ранее заявлял, что не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, подчеркивая, что в США и других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 16:23
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9582046
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Дело Пола УиланаРоссияПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
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