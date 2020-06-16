В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану

"Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно неверны. Эта администрация не остановит свою работу, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты", - заявил О'Брайен, слова которого приводятся в Twitter Совета национальной безопасности США.

МИД РФ ранее заявлял, что не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, подчеркивая, что в США и других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного.