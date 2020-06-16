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Религия и мировоззрение
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В Черногории отпустили на свободу задержанных священников
Задержанные в Черногории за нарушение ограничений в связи с COVID-19 на 72 часа два священника Сербской православной церкви (СПЦ) освобождены судьей, сообщила... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:12
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
черногория
подгорица (город)
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сербская православная церковь, черногория, подгорица (город)

В Черногории отпустили на свободу задержанных священников

02:12 16.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Задержанные в Черногории за нарушение ограничений в связи с COVID-19 на 72 часа два священника Сербской православной церкви (СПЦ) освобождены судьей, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в ночь на понедельник прошли массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Мирную протестную акцию в Подгорице возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который указал, что шествия и крестные ходы продолжатся до отмены или исправления закона, угрожающего интересам церкви и православных верующих.
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
14 июня, 23:07Религия и мировоззрение
В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
Протоиереям Мирчете Шливанчанину, секретарю соборного храма Воскресения Христова в Подгорице и Желько Чалича из Даниловграда, решением Основной прокуратуры была назначена мера задержания на 72 часа по, "обоснованным подозрениям в нарушении мер здравоохранения". Защита обжаловала решение и потребовала предоставить им возможность защищать свои интересы со свободы.
"Судья Ненад Вуянович принял обжалование решения о задержании от моих адвокатов и сейчас я свободен", - сказал отец Мирчета. Также был выпущен на свободу и второй протоиерей.
Перед зданиями полиции в Подгорице и Данилогвграде, где содержали священников, вечером массово собрались граждане в их поддержку.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий во время службы в Дукле
11 июня, 23:24Религия и мировоззрение
Митрополит Сербской церкви призвал не голосовать за власти Черногории
МВД страны сообщило в понедельник, что возбудит уголовные дела против еще как минимум пяти организаторов воскресных шествий и массовых молебнов в черногорских городах. По данным ведомства в собрании верующих в одной только Подгорице приняли участие 8,5 тысячи человек, вместо разрешенных 200.
Полиция Черногории в минувший четверг завела уголовное дело на митрополита и саму митрополию Черногорско-Приморскую за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили жилой корпус в женском монастыре в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского под городом Ульцинь.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
6 июня, 09:04
Сербская церковь в Черногории готовится к возобновлению протестов
Митрополит Черногорско-Приморский в ответ призвал граждан не голосовать за нынешние власти Черногории на предстоящих в сентябре парламентских выборах, если они не перестанут оказывать давление на СПЦ.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Храм Святого Саввы в Белграде
3 июня, 15:53Религия и мировоззрение
Сербский священник призвал защищать права верующих во время пандемии
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияПодгорица (город)
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