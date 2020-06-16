В Черногории отпустили на свободу задержанных священников

БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Задержанные в Задержанные в Черногории за нарушение ограничений в связи с COVID-19 на 72 часа два священника Сербской православной церкви (СПЦ) освобождены судьей, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.

В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в ночь на понедельник прошли массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Мирную протестную акцию в Подгорице возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который указал, что шествия и крестные ходы продолжатся до отмены или исправления закона, угрожающего интересам церкви и православных верующих.

Протоиереям Мирчете Шливанчанину, секретарю соборного храма Воскресения Христова в Подгорице и Желько Чалича из Даниловграда, решением Основной прокуратуры была назначена мера задержания на 72 часа по, "обоснованным подозрениям в нарушении мер здравоохранения". Защита обжаловала решение и потребовала предоставить им возможность защищать свои интересы со свободы.

"Судья Ненад Вуянович принял обжалование решения о задержании от моих адвокатов и сейчас я свободен", - сказал отец Мирчета. Также был выпущен на свободу и второй протоиерей.

Перед зданиями полиции в Подгорице и Данилогвграде, где содержали священников, вечером массово собрались граждане в их поддержку.

МВД страны сообщило в понедельник, что возбудит уголовные дела против еще как минимум пяти организаторов воскресных шествий и массовых молебнов в черногорских городах. По данным ведомства в собрании верующих в одной только Подгорице приняли участие 8,5 тысячи человек, вместо разрешенных 200.

Полиция Черногории в минувший четверг завела уголовное дело на митрополита и саму митрополию Черногорско-Приморскую за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили жилой корпус в женском монастыре в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского под городом Ульцинь.

Митрополит Черногорско-Приморский в ответ призвал граждан не голосовать за нынешние власти Черногории на предстоящих в сентябре парламентских выборах, если они не перестанут оказывать давление на СПЦ.