В Пензе суд начнет процесс по делу о массовых беспорядках в Чемодановке

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, ранее процесс неоднократно откладывался на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК , в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. По данным СК, никто из фигурантов вину не признал.

По словам Яшиной, суд 19 мая отложил начало процесса на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса до 3 июня, а затем по тем же основаниям - до 16 июня.

Слушание дела планируется провести в рамках выездного заседания в здании УМВД по Пензенской области , чтобы вместить всех участников процесса, которых насчитывается около 100, при этом для остальных доступ может быть ограничен.

По данным облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "убийство", а Павлу Яненко - "покушение на убийство". Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.