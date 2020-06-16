В Пензе суд начнет процесс по делу о массовых беспорядках в Чемодановке

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, ранее процесс неоднократно откладывался на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Яшина.
Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК, в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. По данным СК, никто из фигурантов вину не признал.
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По словам Яшиной, суд 19 мая отложил начало процесса на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса до 3 июня, а затем по тем же основаниям - до 16 июня.
Слушание дела планируется провести в рамках выездного заседания в здании УМВД по Пензенской области, чтобы вместить всех участников процесса, которых насчитывается около 100, при этом для остальных доступ может быть ограничен.
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По данным облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "убийство", а Павлу Яненко - "покушение на убийство". Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности, истекавший 14 июня, продлили до 21 июня.
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