Британский эксперт по путешествиям рассказал о полете после карантина

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер поделился своим опытом перелета из Лондона в Глазго, это был первый рейс авиакомпании-лоукостера после нескольких недель приостановки работы из-за коронавируса, Британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер поделился своим опытом перелета из Лондона в Глазго, это был первый рейс авиакомпании-лоукостера после нескольких недель приостановки работы из-за коронавируса, сообщает Express.

По его словам, когда он приехал в аэропорт, то оказался единственным человеком, проходящим предполетный досмотр. Ему помогали 40 сотрудников службы безопасности. "Это здорово – вновь попасть в самолет, но я скажу вам, что цены... Я заплатил 175 фунтов стерлингов (15,3 тысячи рублей)", — поделился эксперт.

Картина изменилась, когда он поднялся на борт. Свободных мест оказалось немного, поэтому держать социальную дистанцию было невозможно.

"Конечно, все носят маски, и есть надежда, что если мы все продолжим это делать, то останемся в безопасности", — сказал он.

На вопрос о том, почему авиакомпания сажает пассажиров на расстояние меньше рекомендованных двух метров друг друга, он пояснил, что она делает все, что может, а выбор лететь или нет – на усмотрение туристов.

"В самолете есть высокоэффективные фильтры для кондиционеров, так что, как говорят сотрудники, если у кого-то кашель или чихание, это не повлияет на остальных. Такова теория", — поделился он.

Главный исполнительный директор авиакомпании Йохан Лундгрен сообщил, что перевозчик, получил указания от международных регулирующих органов разработать усиленный режим безопасности и гигиены перед возобновлением полетов.

Пассажиры и экипаж обязаны носить маски, самолеты регулярно подвергаются глубокой очистке, а клиентам предоставляются дезинфицирующие салфетки и антибактериальное средство для рук.