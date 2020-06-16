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Британский эксперт по путешествиям рассказал о полете после карантина
Британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер поделился своим опытом перелета из Лондона в Глазго, это был первый рейс авиакомпании-лоукостера после... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:00
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, великобритания, глазго (город), лондон

Британский эксперт по путешествиям рассказал о полете после карантина

03:00 16.06.2020
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CC0 / lukasbieri / Стюардесса
Стюардесса
CC0 / lukasbieri /
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер поделился своим опытом перелета из Лондона в Глазго, это был первый рейс авиакомпании-лоукостера после нескольких недель приостановки работы из-за коронавируса, сообщает Express.
По его словам, когда он приехал в аэропорт, то оказался единственным человеком, проходящим предполетный досмотр. Ему помогали 40 сотрудников службы безопасности. "Это здорово – вновь попасть в самолет, но я скажу вам, что цены... Я заплатил 175 фунтов стерлингов (15,3 тысячи рублей)", — поделился эксперт.
Картина изменилась, когда он поднялся на борт. Свободных мест оказалось немного, поэтому держать социальную дистанцию было невозможно.
"Конечно, все носят маски, и есть надежда, что если мы все продолжим это делать, то останемся в безопасности", — сказал он.
На вопрос о том, почему авиакомпания сажает пассажиров на расстояние меньше рекомендованных двух метров друг друга, он пояснил, что она делает все, что может, а выбор лететь или нет – на усмотрение туристов.
"В самолете есть высокоэффективные фильтры для кондиционеров, так что, как говорят сотрудники, если у кого-то кашель или чихание, это не повлияет на остальных. Такова теория", — поделился он.
Главный исполнительный директор авиакомпании Йохан Лундгрен сообщил, что перевозчик, получил указания от международных регулирующих органов разработать усиленный режим безопасности и гигиены перед возобновлением полетов.
Пассажиры и экипаж обязаны носить маски, самолеты регулярно подвергаются глубокой очистке, а клиентам предоставляются дезинфицирующие салфетки и антибактериальное средство для рук.
На вопрос журналиста, станет ли он беспокоиться о своем здоровье, если самолет окажется переполненным, Лундгрен ответил, что будет чувствовать себя в безопасности на 100 процентов.
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