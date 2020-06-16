https://ria.ru/20200616/1572950737.html
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова примут участие в съемках триллера "Они" о преследовании и психологическом давлении на женщин радикальными... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:01
2020-06-16T10:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
виктория исакова
чулпан хаматова
ксения раппопорт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, виктория исакова, чулпан хаматова, ксения раппопорт
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова примут участие в съемках триллера "Они" о преследовании и психологическом давлении на женщин радикальными представителями интернет-сообщества инцелов, которые требуют лишить женщин свободы выбора, сообщает дистрибьютор картины.
"В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием "Они", исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами. Актерский состав поистине беспрецедентный. Это блистательное трио из сильнейших русских актрис — Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова", — говорится в сообщении дистрибьютора.
Режиссер картины — Елена Хазанова, продюсеры — Ольга Данова и Дмитрий Литвинов. Съемки картины планируется начать осенью, релиз намечен на 2022 год.
Как отмечается в сообщении, фильм расскажет о трех успешных женщинах, ставших лауреатами премии "Персона года" в различных категориях, после чего героини получили письма от некоего Саваофа с требованием публично рассказать о себе правду и раскрыть свое неидеальное лицо.