Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова примут участие в съемках триллера "Они" о преследовании и психологическом давлении на женщин радикальными представителями интернет-сообщества инцелов, которые требуют лишить женщин свободы выбора, сообщает дистрибьютор картины.

"В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием "Они", исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами. Актерский состав поистине беспрецедентный. Это блистательное трио из сильнейших русских актрис — Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова", — говорится в сообщении дистрибьютора.

Режиссер картины — Елена Хазанова, продюсеры — Ольга Данова и Дмитрий Литвинов. Съемки картины планируется начать осенью, релиз намечен на 2022 год.