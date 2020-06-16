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Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме
Республиканцы в конгрессе США обвинили Россию в поддержке терроризма. За якобы спонсорство "Талибана"*, "Исламского государства"* и "Хезболлы" законодатели... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:48
россия
олег сыромолотов
исламское государство
дональд трамп
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владимир путин
черногория
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Опа какие молодцы, на ходу переобуваться. Всем известно, что сша самый главный спонсор террористов во всем мире, создающий, финансирующих, снабжающий оружием всевозможных головорезов по всему миру и яростно защищающий их от уничтожения. Но амеры в последнее время стали просто менять в своих статьях сша на Россию и, вуаля, новая новость готова.
30
Всё с ног на голову! Ничего, у народов мира крепкая и долгая память, и надеюсь, что увижу крах неолиберализма и однополярной модели мира в ближайшее время!
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, олег сыромолотов, исламское государство, дональд трамп, аль-каида, владимир путин, черногория, сирия, хезболла, сша, грузия, в мире

Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме

08:00 16.06.2020 (обновлено: 11:48 16.06.2020)
8186
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Республиканцы в конгрессе США обвинили Россию в поддержке терроризма. За якобы спонсорство "Талибана"*, "Исламского государства"* и "Хезболлы" законодатели предложили ужесточить санкции. Если Дональд Трамп поддержит эти обвинения, совместная борьба с терроризмом Москвы и Вашингтона окажется под угрозой. Зачем американцы ставят под удар наиболее плодотворную сферу сотрудничества двух стран, разбиралось РИА Новости.

Сдержать амбиции врагов США

"Россия спонсирует терроризм, но создает образ партнера в борьбе с ним. Командующий американскими военными в Афганистане обвинял Москву в прямых поставках вооружений талибам. В ходе сирийской войны Россия напрямую взаимодействовала с Корпусом стражей исламской революции и "Хезболлой". В Сирии российский контингент воевал в основном против повстанцев, поддерживаемых Америкой. В октябре 2015 года Россия нанесла авиаудары по повстанцам и помогла боевикам ИГ*", — говорится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Документ подготовили крупнейшие республиканские фракции палаты представителей. Сейчас однопартийцы президента там в меньшинстве, но именно они считаются проводниками политики Белого дома. Этим и обусловлен повышенный интерес к докладу.
Среди угроз национальной безопасности США на первом месте — Китай. Россия — на втором.
"Закон (который республиканцы предлагают принять в конгрессе. — Прим. ред.) обязывает ввести против России, как спонсора терроризма, ряд экономических ограничений. Важно, чтобы санкции затронули товары двойного назначения и предусматривали снятие дипломатического иммунитета с лиц, поддерживающих террористические организации. Члены семей жертв террористов должны иметь право подавать иски в американские суды. Следует запретить оказывать экономическую помощь и продавать оружие", — поясняют республиканцы.
Кроме того, авторы доклада повторяют прежние упреки во вмешательстве в американские выборы и дезинформации американцев. В политической нестабильности на Украине и в Грузии, разумеется, также виновата Москва.
Главный вывод конгрессменов: Россия угрожает американским интересам в Сирии, Ливии, Венесуэле и Черногории. Поэтому необходимы санкции.
Что касается Пекина, то растущую китайскую мощь республиканские стратеги рассматривают как потенциальную долговременную угрозу. Москва же мешает прямо сейчас.
"Россия и Китай нацелены на перестройку международной системы и подрыв веры людей в демократию", — заключают авторы документа.
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля

Объединяющая борьба с терроризмом

Теперь многолетнее российско-американское сотрудничество в борьбе с терроризмом может оказаться под вопросом. Несмотря на непростые межгосударственные отношения, в этой сфере Москва и Вашингтон всегда придерживались общего подхода.
Недавно президент России рассказал, что в конце прошлого года спецслужбы США сообщили сотрудникам ФСБ о боевиках ИГ*, прибывших в Санкт-Петербург.
"Вот эту ситуацию американцы проконтролировали. Потом связались с Москвой. Террористы были задержаны. Я позвонил Дональду со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию", — объяснил Путин.
Не раз помогала и Россия. После терактов 11 сентября 2001 года Москва сразу выразила Вашингтону поддержку. Во время антитеррористической кампании НАТО в Афганистане через Ульяновск в Кабул перебрасывалась половина всех невоенных грузов. Этот маршрут американцы активно использовали вплоть до 2015 года.
На Ближнем Востоке США и Россия координировали борьбу с "Аль-Каидой"*, а потом и с "Исламским государством"*.
В 2013-м российские спецслужбы посоветовали коллегам из ФБР присмотреться к проживающим в Америке выходцам из СНГ братьям Царнаевым. Но те не прислушались к совету. И в теракте на марафоне в Бостоне, устроенном Царнаевыми, погибли три человека, около трехсот пострадали.
В преддверии Олимпиады в Сочи году Москва и Вашингтон интенсивно делились друг с другом информацией о подозрительных людях и событиях.
Сотрудничество не прервалось даже в период пандемии коронавируса. "Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб", — говорил в мае замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
© AP Photo / Charles Krupa, FileНа месте теракта при проведении Бостонского марафона, 15 апреля 2013 года
На месте теракта на бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года
© AP Photo / Charles Krupa, File
На месте теракта при проведении Бостонского марафона, 15 апреля 2013 года

Плохо с историей

"Доклад конгрессменов носит рекомендательный характер, но инициатива наказать санкциями Москву показательна, — рассуждает в беседе с РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев. — Внутриполитические проблемы — протесты на почве расизма, предвыборная кампания — раскололи американское общество. Республиканцы ищут объединяющую повестку. А по российской, китайской, иранской угрозе всегда есть двухпартийный консенсус".
Внести Россию в список спонсоров терроризма предлагали еще в конце прошлого года — в рамках законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", напоминает Тимофеев. Пакет предусмотренных санкций получил название DASKA, но в итоге его так и не приняли.
"Белый Дом и Госдепартамент в декабре выступили с жесткой критикой DASKA. Исполнительная власть США отдает себе отчет в том, что эти санкции — попытка загнать Россию в угол. Однако такая Россия представляет для американцев еще большую опасность, поэтому проект отклонили. Сейчас республиканцы просто повторили многие положения DASKA в докладе, но и основные его тезисы все так же маргинальны", — объясняет Тимофеев.
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Обвинения в спонсорстве терроризма, по мнению эксперта, показывает незнание конгрессменами истории. "Если копнуть глубже, то выяснится, что за созданием "Талибана"* или "Хезболлы" стоят вовсе не россияне, а как раз американцы. Республиканцам следует учить матчасть", — отмечает он.
Тимофеев полагает, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом продолжится. Но чем ближе выборы, тем больше будет популистских инициатив и призывов наказать всех несогласных с американцами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияОлег СыромолотовИсламское государствоДональд ТрампАль-КаидаВладимир ПутинЧерногорияСирияХезболлаСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Опа какие молодцы, на ходу переобуваться. Всем известно, что сша самый главный спонсор террористов во всем мире, создающий, финансирующих, снабжающий оружием всевозможных головорезов по всему миру и яростно защищающий их от уничтожения. Но амеры в последнее время стали просто менять в своих статьях сша на Россию и, вуаля, новая новость готова.
16 июня, 10:09
Иванов Костик
2810001
Всё с ног на голову! Ничего, у народов мира крепкая и долгая память, и надеюсь, что увижу крах неолиберализма и однополярной модели мира в ближайшее время!
16 июня, 10:13
Юрий Шарапов
2110000
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