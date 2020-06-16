Международный детский центр " Артек расположен в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа Гурзуф , в 12 километрах от южнобережного курорта города Ялты . Он занимает территорию 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф.

"Артек" является климатическим курортом. Основные лечебные факторы климата – солнце, воздух и море. Отдельные участки территории "Артека" имеют собственный микроклимат , который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор.

"Артек" – наиболее известный в мире детский центр, работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более 3 000 детей, в зимнюю – более 1 500.

"Артек" был открыт 16 июня 1925 года как летний лагерь-санаторий для детей по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. 80 первых артековцев жили у самого моря в четырех брезентовых палатках. В первый год "Артек" за четыре летних смены принял 320 детей.

В 1927 году в лагере была введена штатная должность отрядного вожатого. Педагоги вели работу по краеведению и естествознанию, проводили экскурсии, учили ребят, как следует собирать гербарии и составлять коллекции, читали им лекции. На образовательную работу отводилось два-три часа в день. В распорядок дня входил обязательный труд – дети убирали парк, чистили пляж, собирали виноград, убирали сено, снимали урожай фруктов.

В 1928 году лагерь был реорганизован в постоянный лагерь-санаторий, функционирующий круглый год. Дети отдыхали уже не в палатках, а в новых домиках.

В 1930 году в "Артеке" появились "Нижний" и "Верхний" лагеря, а количество детей в смену увеличилось с 80 до 200 , в год – до двух тысяч детей.

В 1936 году было принято решение правительства о передаче "Артеку" расположенного рядом дома отдыха ВЦИК СССР "Суук-Су", что значительно расширило владения лагеря.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, двести детей, которые приехали на отдых в лагерь из западных областей и республик страны, оккупированных фашистами, вместе с вожатыми, врачом и начальником лагеря были эвакуированы в глубокий тыл – алтайский курортный поселок Белокуриху. Там ребята и взрослые жили по артековским законам, помогали семьям фронтовиков, раненым в госпиталях, собирали металлолом на строительство танков и самолетов. Лагерь стал называться Алтайским "Артеком". Кроме эвакуированных детей в нем за период его существования (с 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года) отдохнули еще около пятисот детей из городов Сибири.

В Крыму "Артек" был оккупирован немецко-румынскими захватчиками 6 ноября 1941 года.

Фашисты сожгли Дворец "Суук-Су", разрушили пристани "Нижнего" лагеря и лагеря "Суук-Су". В парках "Артека" были построены оборонительные укрепления и окопы, отдельные участки обнесены колючей проволокой. Многие сотрудники "Артека" погибли в годы фашистской оккупации.

15 апреля 1944 года войска Отдельной приморской армии освободили лагерь. Несмотря на тяжелое военное время, были начаты восстановительные работы, и в августе 1944 года лагерь принял 500 крымских детей.

В 1945 году на карте "Артека" появился детский лагерь "Кипарисный" – бывший дом отдыха "Колхозная молодежь".

В 1960-х – начале 1970-х годов в "Артеке" был воплощен в жизнь разработанный архитектором Анатолием Полянским проект "Новый Артек". Выстроены лагеря "Морской" (бывший "Нижний" лагерь); "Прибрежный" (построен на территории между "Нижним" и "Суук-Су"); "Горный" (построен рядом с сохранившимся корпусом "Верхнего" лагеря), также здание Дома пионерской учебы и большой стадион.

В 1970-1980 годах "Артек" стал флагманом пионерского и международного молодежного движения – сюда приезжали дети из 83 стран мира. Первую иностранную детскую делегацию из Германии лагерь принял в 1926 году.

"Артек" был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945) и Дружбы народов (1975).

До 1991 года "Артек" назывался всесоюзным пионерским лагерем. В нем проходили Всесоюзные пионерские слеты, Всесоюзные сборы пионерского актива, международные детские фестивали, международные и тематические пионерские смены.

После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины. С 2000 года МДЦ "Артек" был в подчинении Государственного управления делами президента Украины. Строительство, ремонтные работы на его территории велись в ограниченном масштабе, по мере необходимости.

После возвращения Крыма в состав России, имущество, закрепленное за Международным детским центром "Артек", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность Российской Федерации.

В 2014 году разработана Концепция развития Международного детского центра "Артек" – "Артек 2.0. Перезагрузка", цель которой – превратить детский центр в лучшую международную площадку по созданию, апробации и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей. Концепция предусматривает практически полную реконструкцию "Артека": перестройку всех корпусов, площадок, строительство новых объектов.

В марте 2015 года правительство РФ утвердило программу развития "Артека" на 2015–2020 годы, которой предусмотрено развитие МДЦ "Артек" как самостоятельной образовательной системы, обеспечивающей ребенку возможности самоопределения, самореализации и развития. В рамках нее предусмотрено проведение капитального ремонта объектов МДЦ "Артек", реконструкция, строительство детских лагерей и общелагерных объектов.

С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра, он стал приобретать новый облик. В настоящее время реконструировано девять детских лагерей : "Лесной", "Полевой", "Речной", "Озерный" (входят в комплекс "Прибрежный"), "Янтарный", "Хрустальный" (входят в комплекс "Горный"), "Морской", "Лазурный" и "Кипарисный". Планируется ввод в строй детского лагеря "Солнечный" вместимостью 1 000 мест, он станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.

"Артеку" присвоен статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В нем имеется школа на 1,2 тысячи мест, в которой создан лабораторный комплекс.

Для детей в "Артеке" работает 45 студий дополнительного образования и детского творчества: 21 студия художественной направленности, 11 – технической, семь – социально-педагогической, шесть – естественнонаучной; действует семь физкультурно-оздоровительных программ, девять оборудованных спортивных площадок и кортов, три открытых бассейна с горками, современный скалодром и веревочный парк, Дворец спорта с двумя бассейнами, гимнастическим, теннисным и тренажерным залами. Центральный стадион "Артека" на семь тысяч мест отвечает всем международным стандартам.

Учебные занятия в "Артеке" проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.

На территории "Артека" находятся культурно-исторические и природные памятники. Здесь можно наблюдать развалины генуэзской крепости XI-XV веков, построенной на месте древней византийской VI века. Сохранились здания XIX-XX веков, скульптуры Эрнста Неизвестного. В парках, начало которым было положено в XIX веке, представлено до тысячи видов деревьев и кустарников.

В горах Крымского природного заповедника "Артеку" принадлежат две туристические базы – "Дубрава" (1,1 тысячи метров над уровнем моря) и "Криничка" (760 метров над уровнем моря), которые принимают до ста артековцев одновременно.

С каждым годом увеличивается число детей отдыхающих в "Артеке". Если в 2014 году детский центр принял 5 854 детей, то в 2019 году – уже 44 025 детей из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран. С 2014 по 2019 год "Артек" отдохнули 178973 ребенка, в том числе более 6 300 детей из 87 стран мира.

"Артек" был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира в 2000 году в Токио (Япония). По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году Международный детский центр "Артек" был признан лучшим среди лагерей Российской Федерации.