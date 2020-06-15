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https://ria.ru/20200615/1572969139.html
WSJ узнала о задолженности Турции перед "Газпромом" на 2 млрд долларов
2020-06-15T22:51
россия
айдын сезер
газпром
алжир (республика)
катар
турция
иран
азербайджан
в мире
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Если уж Украина нагнула Газпром, чего туркам теряться? Ещё и отсудят пару- тройку лярдов. Практик показала, что можно и на ровном месте.
210
Это ещё пустяк.... Мы ещё ща свой счёт строим в Турции атомную станции в 20 млрд долларов. Щедрая страна Россия. У гаранта все сплошь партнёры и братские народы. Про свою страну и свой народ он вспоминает только когда рейтинг падает и перед выборами.
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россия
алжир (республика)
катар
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РИА Новости
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353
60
россия, айдын сезер, газпром, алжир (республика), катар, турция, иран, азербайджан, в мире

WSJ узнала о задолженности Турции перед "Газпромом" на 2 млрд долларов

20:04 15.06.2020 (обновлено: 22:51 15.06.2020)
33937
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати". Отмечается, что в прошлом году эти компании отобрали менее 15 процентов от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства.
Как пишет Wall Street Journal, сейчас предприятия ведут переговоры с российской стороной для разрешения ситуации без судебных разбирательств.
Источники издания предположили, что вопрос будут обсуждать на государственном уровне, поскольку частные компании не смогут самостоятельно погасить долг.
Кроме того, некоторые государственные турецкие банки открыли аккредитивы в пользу "Газпрома" на общую сумму около 600 миллионов долларов, заключила газета.
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Снижения объема поставок

Поставки российской компанией газа в Турцию сократились в прошлом году на 35 процентов по сравнению с 2018-м. По информации турецкого энергетического регулятора, Россия осталась одним из основным поставщиков Анкаре, однако доля Москвы сократилась с 47 до почти 34 процентов.
Объемы поставок упали и в текущем году. Так, в первом квартале они упали на 17 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Таким образом, в 2020-м "Газпром" лишился лидерства на турецком уровне и занял лишь пятое место, уступив Азербайджану, Катару, Ирану и Алжиру.
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Почему падают объемы поставок

Анкара значительно сократила поставки от "Газпрома" по коммерческим причинам, считает турецкий дипломат, бывший торгпред страны в России Айдын Сезер.
По его словам, важную роль сыграл застой в экономике Турции.
"Параллельно с падением мировых цен на нефть упали также цены и на сжиженный газ, и Турция увеличивает его импорт. Эта проблема не политическая, а исключительно коммерческая", - сказал он.
Сезер отметил, что Анкара оплачивает закупки российского газа по долгосрочным контрактам. По его мнению, цены сегодня на голубое топливо из России выглядят высокими.
"Если Россия предложит более конкурентоспособные цены, то Турция может отказаться от импорта сжиженного газа", - предположил он.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
7 июня, 11:33
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
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Обсудить 27
РоссияАйдын СезерГазпромАлжир (республика)КатарТурцияИранАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Если уж Украина нагнула Газпром, чего туркам теряться? Ещё и отсудят пару- тройку лярдов. Практик показала, что можно и на ровном месте.
15 июня, 20:39
Andry1973 Andry1973
1394204025
Это ещё пустяк.... Мы ещё ща свой счёт строим в Турции атомную станции в 20 млрд долларов. Щедрая страна Россия. У гаранта все сплошь партнёры и братские народы. Про свою страну и свой народ он вспоминает только когда рейтинг падает и перед выборами.
15 июня, 21:13
Арсений Новиков
1635016123
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