WSJ узнала о задолженности Турции перед "Газпромом" на 2 млрд долларов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Некоторые турецкие компании задолжали " . Некоторые турецкие компании задолжали " Газпрому " около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати". Отмечается, что в прошлом году эти компании отобрали менее 15 процентов от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства.

Как пишет Wall Street Journal, сейчас предприятия ведут переговоры с российской стороной для разрешения ситуации без судебных разбирательств.

Источники издания предположили, что вопрос будут обсуждать на государственном уровне, поскольку частные компании не смогут самостоятельно погасить долг.

Кроме того, некоторые государственные турецкие банки открыли аккредитивы в пользу "Газпрома" на общую сумму около 600 миллионов долларов, заключила газета.

Снижения объема поставок

Поставки российской компанией газа в Турцию сократились в прошлом году на 35 процентов по сравнению с 2018-м. По информации турецкого энергетического регулятора, Россия осталась одним из основным поставщиков Анкаре, однако доля Москвы сократилась с 47 до почти 34 процентов.

Объемы поставок упали и в текущем году. Так, в первом квартале они упали на 17 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Катару, Ирану и Алжиру. Таким образом, в 2020-м "Газпром" лишился лидерства на турецком уровне и занял лишь пятое место, уступив Азербайджану

Почему падают объемы поставок

Анкара значительно сократила поставки от "Газпрома" по коммерческим причинам, считает турецкий дипломат, бывший торгпред страны в России Айдын Сезер

По его словам, важную роль сыграл застой в экономике Турции.

"Параллельно с падением мировых цен на нефть упали также цены и на сжиженный газ, и Турция увеличивает его импорт. Эта проблема не политическая, а исключительно коммерческая", - сказал он.

Сезер отметил, что Анкара оплачивает закупки российского газа по долгосрочным контрактам. По его мнению, цены сегодня на голубое топливо из России выглядят высокими.