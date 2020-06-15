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Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения с Турцией
2020-06-15T19:54
жозеп боррель
евросоюз
кипр
ливия
греция
оон
реджеп тайип эрдоган
в мире
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жозеп боррель, евросоюз, кипр, ливия, греция, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире

Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения с Турцией

19:54 15.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза намерены рассмотреть весь комплекс отношений с Турцией на фоне напряженности в Восточном Средиземноморье из-за планов Анкары проводить разведку и добычу углеводородов близ побережья Греции и Кипра, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"На следующем Совете по иностранным делам мы обсудим наши отношения с Турцией, принимая во внимание все аспекты этих комплексных отношений", - сказал Боррель по итогам видеоконференции европейских министров иностранных дел.
По его словам, в ЕС обеспокоены эскалацией со стороны Турции. "Мы настаиваем на деэскалации, возвращении к партнерству", - сказал Боррель. Он пояснил, что обсуждение этого вопроса инициировали Греция и Кипр.
Боррель также отметил ряд инцидентов с участием Турции, в том числе в рамках европейской операции IRINI, направленной на поддержание оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
10 марта, 12:23
Турция призвала Евросоюз пересмотреть миграционную сделку
В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.
Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ), и называет незаконными эти соглашения.
Кроме того, Евросоюз выясняет у Анкары, почему военные Турции, которая в военном конфликте в Ливии поддерживает Правительство национального согласия, на прошлой неделе не дали досмотреть судно, направляющееся к ливийским берегам. По данным СМИ, на судне, которое следовало под охраной кораблей турецких ВМФ, могло находиться оружие и техника для сил ПНС.
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Жозеп БоррельЕвросоюзКипрЛивияГрецияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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