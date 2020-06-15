Киев проигнорировал обсуждение вопроса по открытию КПВВ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной группе по Донбассу не участвовали в заседании контактной группы, состоявшемся в понедельник, на котором должны были обсудить возобновление работы закрытых из-за коронавируса пунктов пропуска через линию соприкосновения, заявила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.
Десятого июня состоялось очередное заседание контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Тогда по предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв по техническим причинам до 15 июня.
"Сегодня состоялась видеоконференция трехсторонней контактной группы. В рамках этой видеоконференции необходимо было обсудить с украинской стороной пропуск людей через линию разграничения. В частности, нас интересовал пропуск лиц, которые получат пенсионные и социальные выплаты на Украине, но украинская сторона проигнорировала данный вопрос. Представители Украины в гуманитарной группе отсутствовали сегодня на переговорах", - сообщила Кобцева журналистам.
Кобцева подчеркнула, что представители Киева публично делают заявления о том, что пункты пропуска через линию соприкосновения в Донбассе начинают работу, "а по факту этого не происходит".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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