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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572962839.html
ЦИК попросил наблюдателей работать на голосовании со своими ручками
2020-06-15T17:46
голосование по поправкам в конституцию
анна попова
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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анна попова, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

ЦИК попросил наблюдателей работать на голосовании со своими ручками

17:46 15.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования
Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЦИК опубликовал на своем сайте рекомендации для наблюдателей и журналистов во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию: из-за ситуации с коронавирусом им предписано приходить со своими письменными принадлежностями и соблюдать дистанцию.
Рекомендации утверждены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
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"Наблюдатели и представители СМИ должны прибывать на участок для голосования с подтверждающими их статус документами, в том числе с документом, удостоверяющим личность, и необходимыми для работы индивидуальными письменными принадлежностями", - говорится в документе.
Отмечается, что находиться в помещении для голосования следует в маске и перчатках, в том числе и во время наблюдения за подсчетом голосов членами участковой избирательной комиссии.
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Журналистов и наблюдателей также просят соблюдать дистанцию в полтора-два метра от других лиц, находящихся на участке.
"Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 метров от людей, находящихся в помещении для голосования. Используемые в течение дня гаджеты, фото - и видеотехнику рекомендуется регулярно протирать дезинфицирующими средствами", - указано в рекомендациях.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюАнна ПоповаКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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