ЦИК попросил наблюдателей работать на голосовании со своими ручками

"Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 метров от людей, находящихся в помещении для голосования. Используемые в течение дня гаджеты, фото - и видеотехнику рекомендуется регулярно протирать дезинфицирующими средствами", - указано в рекомендациях.