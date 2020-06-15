ЦИК попросил наблюдателей работать на голосовании со своими ручками

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЦИК опубликовал на своем сайте рекомендации для наблюдателей и журналистов во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию: из-за ситуации с коронавирусом им предписано приходить со своими письменными принадлежностями и соблюдать дистанцию.
Рекомендации утверждены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
"Наблюдатели и представители СМИ должны прибывать на участок для голосования с подтверждающими их статус документами, в том числе с документом, удостоверяющим личность, и необходимыми для работы индивидуальными письменными принадлежностями", - говорится в документе.
Отмечается, что находиться в помещении для голосования следует в маске и перчатках, в том числе и во время наблюдения за подсчетом голосов членами участковой избирательной комиссии.
Журналистов и наблюдателей также просят соблюдать дистанцию в полтора-два метра от других лиц, находящихся на участке.
"Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 метров от людей, находящихся в помещении для голосования. Используемые в течение дня гаджеты, фото - и видеотехнику рекомендуется регулярно протирать дезинфицирующими средствами", - указано в рекомендациях.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.